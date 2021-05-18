金毛大媽「無罩大鬧銀行」：啥叫實名制？　員警開罰：給我戴起來

▲金毛大媽站在銀行門口，堅持不戴口罩！（圖／翻攝汐止集團）



記者劉維榛／綜合報導

台灣連3天爆出本土719例，人人陷入恐慌，然而新北汐止一名婦人無視疫情，大剌剌「無罩」進入銀行，還無視員警勸告戴口罩，口出狂言「什麼是實名制？你跟我解釋」，讓現場所有人看傻眼。

一名女網友在臉書《汐止集團》上傳2分多鐘的影片，而地點在華南銀行，只見一名穿紅衣、頂著金色頭髮的大媽「沒戴口罩」，手肘饋在櫃檯區，雙腳呈現三七步，一臉輕浮讀著「防疫規章」，同時一邊狂碎語，員警則保持距離，喊話「妳還不戴口罩嗎？跟我回派出所！」

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僵持了1分鐘，員警只好上前抽開「防疫規章」，接著大喊「口罩戴起來！」怎料，大媽反問，「那邊為什麼要登記？」員警隨即回應，「現在實施實名制，是政府規定的。」

然而大媽一臉狐疑，插著腰再問「什麼叫實名制？你給我解釋？」員警直呼，「妳戴起口罩，我再跟妳解釋」，無奈大媽依舊不肯戴，氣得員警語氣高八度，大罵「給我戴起來」，大媽則回嗆「你對帶老百姓講話...」。

下秒，銀行的保全不忍了，直接衝上前怒吼，「沒戴口罩不能進來，亂七八糟，幹什麼，有沒有（防疫）法令的觀念。」然而大媽還是行為脫序反問，「什麼叫做實名制？」

▲大媽狂問：什麼是實名制？（圖／翻攝汐止集團）



影片曝光後，底下網友拳頭硬了，「那麼客氣幹嘛？直接帶回警局然後開罰啊」、「公布他家住哪吧，防止她出門又不戴口罩，堵她」、「保全大哥做的好：出去」、「這歐巴桑是誰家的啦，還不趕快領回去，在那丟人現眼」、「她在美髮院已經很紅了」。

對此，汐止派出所回應，「本所接獲通報後立即派遣警力前往查處，警方於現場立即採取蒐證，並依傳染病防治法通報相關主管機關裁罰。警方於此再次呼籲，雙北目前為第三級防疫警戒，請民眾外出『全程配戴口罩』，若不配合政府防疫，將會依傳染病防治法第70條第1項第3款規第，處新台幣三千元至一萬五千元之罰緩」。