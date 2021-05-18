蔡英文為停電道歉　2萬網友罵翻：不是說不缺電嗎？

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣17日晚間二度發生大停電，總統蔡英文隨後透過臉書向國人道歉，「連我也很難接受」，不少藍營人士留言砲轟，還有網友質疑，「台灣不是不缺電嗎？」

對於二度停電，蔡英文表示，「我感到非常抱歉。大家都很難接受短時間兩次停電，連我也很難接受」，她也要求，不論是什麼原因，台電都必須徹查並公布報告，向國人說明兩次事故的原因，以及電力調度的狀況。

經濟部對於停電的狀況則說明，高雄興達電廠一號機因鍋爐燃燒管理系統模組故障，導致機組停機。電廠雖然在14時25分排除故障、測試完成，但點火重新升載併聯發電需要時間。下午是靠著水力發電支援而沒有影響供電，不過，到了晚上以後，因為水力發電支援減少，加上興達電廠一號機還在升載中，因此發生局部暫停供電的狀況。

然而，總統的道歉以及經濟部的解釋止不住網友怒火，湧現2萬則留言灌爆，「一週之內停電兩次，政府是應該要徹底檢討了，而不是一直跟人民說電很足夠」、「三接不要延期！」、「總統，請把三接如期完工！不需要延推方案！」、「民進黨能源政策有問題，整天叫台電出來坦」、「台灣不是不缺電嗎？」。

中廣董座趙少康狠批，「道歉國家隊再度傾巢而出，實在令人感到可悲。請問總統，如果民眾聽從政府指揮，為了防疫宅在家就要被分區限電，近期是不是天天要缺電？天天要限電？誠實是最好的策略，請總統將國內能源供應現況透明公開，不要讓民眾天天處於不敢搭電梯的恐慌中。」

此外，民進黨立委何志偉緩頰，「台灣其實也有脆弱的一面，這份歉意是我們要更努力把事情做好的意志。是我們的責任，我們絕不迴避。台灣是每位台灣人的，嚴峻考驗我們要更堅強團結。」但網友仍不領情怒轟，「又停電了，熱死了，靠背啊」、「沒水沒電怎麼生活」。