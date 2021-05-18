　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣確診暴增40％　彭博曝「機組人員+退休老人」成關鍵破口

▲7日起公車捷運等大眾運輸，維持社交距離可不戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市周末宣布，將對任何在戶外不戴口罩的人，開罰最高新台幣1.5萬元的罰款。（圖／記者林敬旻攝）

記者張方瑀／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情再度爆發，短短一星期內確診人數就暴增40％，儘管和其他國家的單日確診數相比，台灣仍非國際疫情重災區，但身為「防疫模範生」的台灣，為何突然破功也引發外媒好奇。《彭博》就指出，台灣中後期對機組人員的寬鬆疫檢措施、和自認為凌駕法律之上的退休老年人，是讓台灣防疫失守的最大因素。

根據《彭博》專欄指出，台灣新冠肺炎確診病例在短短一星期內暴增40％，有一部分可以追溯至機組人員。在過去一年多的時間裡，台灣對入境旅客實行嚴格的14天隔離限制，但機組人員只需隔離5天，因此出現漏洞；接著又發生隔離旅館群聚，這也讓台灣的防疫措施被撕開一個破口。

▲▼北市環保局與國軍33化學兵群 萬華全區第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

▲北市環保局與國軍33化學兵群在萬華全區第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

繼4月底華航機師與諾富特防疫旅館釀成群聚感染破口後，台灣仍保持正常的生活型態，體育賽事照常進行、餐廳酒吧照常營業，各大旅遊景點和夜市也人潮滿滿，讓人民覺得疫情已獲得控制，沒想到5月11日開始，又接連出現獅子會群聚、萬華茶藝館群聚。

最終，中央流行疫情指揮中心宣布雙北地區15日進入三級警戒，這也是在過去一整年疫情爆發以來，台灣從未出現過的嚴格限制措施。指揮官陳時中表示，他必須在嚴格的生理限制和心理健康之間找到平衡，避免嚴格限制帶來的身心負擔。

隨後，對於戴口罩的要求也不斷升級，儘管台灣民眾普遍都已接受在公共場所戴口罩，人們對於這項指令皆會配合，但唯一例外的就是老年人。報導指出，台灣的退休老年人士常自認為凌駕於法律之上，這在依定的程度上可解釋為，台灣文化對於長輩的尊重，讓他們逃避年輕世代的質疑，而這群人也常被認為缺乏健康危機意識。

▲▼新冠肺炎疫情升溫,指揮中心呼籲雙北地區民眾減少不必要移動,台北市街頭人潮明顯減少,國父紀念館周邊幾乎看不到行人蹤跡,幾近空城 。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心呼籲雙北地區民眾減少不必要移動，台北市街頭人潮明顯減少。（圖／記者李毓康攝）

許多在商店、電梯裡被發現不守規矩的人，通常不約而同地都是60多歲的人，以至於台北市在周末宣布，將對任何在戶外不戴口罩的人，開罰最高新台幣1.5萬元的罰款；但報導也提到，這可能只是象徵性的，很少有警察會真的開單。

《彭博》同時提到，由於台灣先前防疫相當成功，讓台灣人民對此感到相當自滿，加上3月底AZ疫苗抵台後的種種負面新聞，就連許多一線醫護人員也未在第一時間接種疫苗，導致台灣接種率仍相當低。

隨著疫情警報拉響，台灣人民也改變了態度，整個周末期間街道上空無一人，盡責的市民按照規定待在家中，如果往後機組人員能維持自主健康管理，老年人也可以遵守規定，那麼台灣也許就能戰勝這波疫情。

►台北一片空蕩！如自動封城　外媒讚：台人「很自律」應向台灣學習
►台灣疫情爆發「認知作戰進行中」　路透社：製造混亂威脅國安
►本土飆升！她在加拿大連封3次　籲台灣人「這招」效果絕不輸封城

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／新冠有藥醫了！　「清冠一號」獲衛福部緊急授權
前1晚才接獲確診！亞東「確診死亡」家屬心痛發聲：原本快要出院
快訊／基隆公布4確診足跡　婦14天都去市場買菜、女每天火鍋店
快訊／周玉蔻揭「獨家好消息」！　莫德納疫苗到貨時間曝
快訊／台股飆漲近800點！　重回16100關卡
快訊／亞東醫院1死！　2護理師二採陽性
被指標個案傳染！亞東醫院「86歲確診者死亡」　住院21天不治
快訊／蔡英文「我很難接受一週兩次停電」　下令全面檢討電力調度
LIVE／1確診者死亡！蔡英文視導指揮中心　發表重要談話　
快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

自己染疫擔心好不了！　男和妻子「毒死5歲女兒」帶全家一起赴死

疫情風災夾擊！怪獸級氣旋狂襲印度釀16死　疫苗停打20萬人急撤離

英《衛報》訪問邱淑媞！談台灣防疫破口　批「政府簡直在玩火」

台灣確診暴增40％　彭博曝「機組人員+退休老人」成關鍵破口

台灣面臨新冠嚴峻挑戰！CNN：曾是全球防疫前三名...因機師破功

以巴衝突進入第二週　逾200人喪命！美國3度擋下聯合國停火聲明

工時過長小心中風找上門！WHO：1週工作55hrs最致命　男性風險更高

台北一片空蕩！如自動封城　外媒讚：台人「很自律」應向台灣學習

韓國人徹底怒了！比利時駐韓大使陸籍夫人掌摑店員　不放棄豁免權

紐時：蘋果向北京低頭　應用程式不能出現台獨

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

浪橘媽進家作客！場勘完叼出5寶 全家「強勢入住」網笑：貓選之人

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

自己染疫擔心好不了！　男和妻子「毒死5歲女兒」帶全家一起赴死

疫情風災夾擊！怪獸級氣旋狂襲印度釀16死　疫苗停打20萬人急撤離

英《衛報》訪問邱淑媞！談台灣防疫破口　批「政府簡直在玩火」

台灣確診暴增40％　彭博曝「機組人員+退休老人」成關鍵破口

台灣面臨新冠嚴峻挑戰！CNN：曾是全球防疫前三名...因機師破功

以巴衝突進入第二週　逾200人喪命！美國3度擋下聯合國停火聲明

工時過長小心中風找上門！WHO：1週工作55hrs最致命　男性風險更高

台北一片空蕩！如自動封城　外媒讚：台人「很自律」應向台灣學習

韓國人徹底怒了！比利時駐韓大使陸籍夫人掌摑店員　不放棄豁免權

紐時：蘋果向北京低頭　應用程式不能出現台獨

防疫特輯！盤點萬華4間人氣外送美食　在家爽嗑必比登推薦魯肉飯

SWAG重新開站網站審核機制強化　負責人緩起訴確定

退房率過半　高雄飯店業者賣便當求生

麻州疫情解封！紅襪100%全面開放入場　塞隊、棕熊即將跟進

保育類綠蠵龜　命喪台南安平漁光島沙灘

最快本週新冠肺炎有藥醫！中藥「清冠一號」獲衛福部緊急授權

高中以下是否全面停課　鄭文燦：缺課率若達2成就停課

曹西平曝西門町慘狀！「什麼級都ㄧ樣就是賠到底」：我們已經失控

3、2、1衝！苗栗通霄台1線27車集結競飆　吃19罰單警追玩命駕駛

國民黨團籲雙北廣設快篩站　中央一拿到疫苗立即「全民免費施打」

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

美將釋出2000萬劑疫苗　蕭美琴：爭取中

台北一片空蕩！外媒大讚「台灣自律」值得學習

日經：台疫情爆發是一大打擊

印度嬤火化前1秒驚醒大哭！　揭醫護內幕

醫建議口罩戴2層　美CDC點出1關鍵

國際壓力大！拜登政府加碼2000萬劑疫苗

加拿大台人籲：「這招」效果不輸封城

台疫情爆發　路透：有國安威脅

疫苗接種有成！美新增與死亡病例數持續減少

便當忘書包14個月　4百萬網友嚇呆

通膨陰影籠罩　美股收低！台積電ADR跌2.37%

CNN：台灣防疫全球前三，因機師破功

疫苗接種有成　美新增與死亡病例持續減少

紐時：蘋果向北京低頭　 應用程式不能出現台獨

更多熱門

相關新聞

員工去萬華阿公店確診　中華郵政曝身分

員工去萬華阿公店確診　中華郵政曝身分

中華郵政今（18）日收到通知，總公司快篩陽性員工確診。據了解，該名同仁是總公司內勤，也是工會幹部，5/10參加郵工全國性表揚大會會後，一共有4人一同去萬華阿公店續攤。中華郵政表示，疫調部分涉及員工隱私不方便透露，但強調，他們不是投遞人員，也不是窗口營業人員，工作完全不會接觸到民眾。

仁惠醫院1確診！3圈接觸者「採檢狀況、人數」曝光

仁惠醫院1確診！3圈接觸者「採檢狀況、人數」曝光

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19台灣防疫彭博

讀者迴響

熱門新聞

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

急診崩潰！醫「只剩戶外能插管」無奈哭了

全面封城指標曝光　關鍵竟不在雙北

即／高雄某醫院疑員工確診！衛生局回應了

3確診者雲林足跡曝光　隔離4人、自我監測22人

大停電難忍高溫！　KIMIKO見老公「超清涼打扮」嚇傻

825例最新本土確診地圖　4縣市一夜變色

快訊／疑醫院員工確診　高雄衛生局證實了！

喵1個月收服阿嬤！坐端正陪看電視

侯友宜示警「接近4級警戒」！若升級5措施曝

即／台北確診女搭高鐵返家！逛義享天地+好市多

拒戴口罩暴打店員！媽心痛：告到底

母親節板橋聚餐！4家人確診　外送員3天足跡曝：跑樹林

街友「高燒40度」倒臥慈祐宮！送醫身亡

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面