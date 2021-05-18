「生於SARS、畢業於新冠」 高三生崩潰：最悲慘的一屆！網戰爆

▲受疫情影響，畢業典禮泡湯。（示意圖／新北市教育局提供）



網搜小組／劉維榛報導

台灣3天本土共炸出719例，雙北處於第三級警戒，高中職以下也緊急停課，導致許多學校畢業典禮取消，或是改成線上舉行。網路上也瘋傳一張哏圖，指出生於2002至2003年的高三生最崩潰，「生於SARS，畢業於COVID-19，最悲慘的一屆。」

根據衛福部資料顯示，17日爆發333例本土，其中以萬華（89例）跟板橋（41例）淪危險區，就怕學校也成疫情破口，雙北市高中以下即刻停課至28日，全台有155所大專院校也將實體課程調整為遠距課程。

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不僅如此，為了避免染疫風險，不少學校的畢業典禮停辦，改成「線上預錄影片首播」，消息一出，讓不少學生欲哭無淚，尤其生於2002至2003年的高三生最為崩潰，人生重要時刻都碰上大事，網路也瘋傳一張哏圖，「大家好，我們是沒有成發、沒有畢典，學測難還不能重考，生於SARS，畢業於COVID-19，最悲慘的一屆。」

▲高三生哀號，自認是最悲慘的一屆！（圖／翻攝IG）



底下網友也感慨萬千，「87至88年的也沒好到哪裡去，國中會考白老鼠，高中統測白老鼠，大學畢業遇新冠肺炎，天下還有誰能比」、「兩次疫情有遇到，莫拉克與納莉颱風，921大地震，婚禮延辦兩次，高中母校改普林斯頓實在搞不懂」。

不過有網友在臉書持不同看法，「60、70、80年出生的還活著不都經歷過，經歷過還是一堆草莓，好好笑」、「啊⋯經歷sars金融風暴，幼稚園開始學英文、國小到高中一都遇到改制、一堆天災到現在的新冠，你們真的覺得你們慘嗎」、「我考試時遇SARS也是過來了」、「全部都有經歷過，就是有經歷過，所以更要珍惜現下的所有」。