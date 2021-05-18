全台剩2大專要到校上課　台南護專學生怒：想要活下去！

▲台南護專校門口。（圖／翻攝Google Map）



記者陳俊宏／綜合報導

台灣本土疫情持續爆發，國立台南護理專科學校是全台82所技專校院中，目前尚未實施遠距教學、正常到校上課的學校，引發許多學生反彈，「不要再賭了好嗎？現在繼續照常上課，並不會有人誇讚說我們學校防疫做得很好」、「雖然不是每個人都想要遠距，但應該是每個人都想要活下去吧？」對此，《ETtoday新聞雲》尚未取得校方回應。

教育部17日指出，因應疫情升高，為避免校園師生群聚，自上周起各大學已陸續啟動遠距教學，目前雙北的大專校院均已啟動遠距教學；而全國75所一般大學中，已有74所啟動遠距教學；82所技專校院，已有81所啟動遠距教學。

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▼學生投訴「黑特南護」。（圖／翻攝「黑特南護」臉書）



據了解，全台82所技專校院中，唯一尚未啟動遠距教學的是台南護專，引發許多學生反彈。大家紛紛投訴「黑特南護」粉專，「不要再賭了好嗎？現在繼續照常上課，並不會有人誇讚說我們學校防疫做得很好，反而上新聞還有可能是因為我們學校沒有做遠距，被警告、被嘲笑罷了」、「雖然不是每個人都想要遠距，但應該是每個人都想要活下去吧，全台95%以上大專都有辦法做到，那我們為什麼不能呢？」

有學生不滿表示，「是不是大家一起跟媒體爆料，學校才肯改遠距？不懂學校到底是在堅持什麼欸？一直漠視學生意見嗎？」另一人說，「搭火車接觸感染者的風險有多高？南護的學生來自全台各地，又能保證所有人包括學生老師的接觸史都有如實稟報？你能保證你是安全的？遠距是要避免讓所有人暴露在危險之中，如果學校有人確診，你覺得來得及嗎？班上有全部的人都戴上口罩？」

也有學生提到，雖然可請「防疫假」，「但家長要簽名啊，不然早就一坨人請了。」另一人也說，「學校學生這麼多，誰能保證每個人的接觸史都乾淨？還有那些每天通車的老師及同學也是一大風險。重點是我好想請防疫假！！！但我不敢請欸，為什麼？？？因為一個禮拜的小考都超過5個以上，一天不會只考一科，尤其重要科目的小考沒來考就是『0分』。」

▲▼學生紛紛表達不滿。（圖／翻攝「黑特南護」臉書）

