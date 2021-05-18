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星火慈善音樂會上海舉辦　支持青少年防愛滋教育

▲▼IRENE SPARK星火慈善音樂會。（圖／主辦方提供）

▲SPARK 2021星火慈善音樂會。（圖／主辦方提供）

記者陳政錄／上海報導

呼籲社會關注青少年防治愛滋教育，來自台灣、香港出生的歌手IRENIE（陳爍伊）日前擔任SPARK 2021星火慈善音樂會主唱，在上海舉辦首場個人音樂會。據了解，面對感染率的增加，大陸協助青少年防治愛滋教育的青愛工程，也將落地長三角，幫助更多家庭。

根據統計，全球有200多萬在10到19歲之間的青少年，攜帶愛滋病毒，但很多人不知道自己的感染情況。其中，2011年到2015年，中國大陸15到24歲的青年學生中，愛滋病感染者人數年增率達35%。

▲▼IRENE SPARK星火慈善音樂會。（圖／主辦方提供）

北大教授馬軍團隊發布的報告顯示，2008年到2017年，法定傳染病隊青少年健康威脅已被控制，但愛滋病致死數量卻在上升，10年來有2500多名青少年因此死亡。

面對青少年愛滋病感染率、少女墮胎率上升，中國青少年愛滋病防治教育工程、北京青愛教育基金會、樂太空等15日於上海舉辦SPARK 2021星火慈善音樂會，由新人IRENIE擔任主唱。

IRENIE父母之一為台灣人，在香港出生，海外求學後在大陸發展，為音樂會創作了歌曲《星火》，她表示自己過往在學生時期，曾經是很自卑的人，體重一度飆升，因此對於飽受疾病、歧視折磨的孩子更能感同身受，希望更多人關心、幫助愛滋病人群，期待同齡人都能幸福成長。

音樂會共有600多名青少年、家長、企業家等參與，現場包含公益募款、演講、歌唱表演，扣除成本收入和善款，捐贈給青愛工程等慈善團體，推動大陸青少年防治愛滋性教育工作。

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▲▼IRENE SPARK星火慈善音樂會。（圖／主辦方提供）

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