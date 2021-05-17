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2021上海廣播節在辰山植物園開幕　黃河大合唱掀高潮

 ▲首屆海豚音樂經典947廣播合唱節在上海辰山植物園拉開2021年上海廣播節序幕。（圖／記者趙禕攝）

 ▲首屆海豚音樂經典947廣播合唱節在上海辰山植物園拉開2021年上海廣播節序幕。（圖／記者趙禕攝）

記者趙禕/上海報導

中國大陸規模最大的戶外古典音樂節，也是上海廣播節重頭戲的辰山草地廣播音樂節本週再次盛大展開；從2012年開始，這場音樂盛會每年都如期而至，包括新冠疫情肆虐的去年。在辰山草地廣播音樂節10週年，也是中國共產黨成立100週年之際，便以首屆「經典947廣播合唱節開幕式暨展示演出」為今年上海廣播節預熱，在黃河大合唱宏偉壯闊的歌聲中掀起高潮。

在上海辰山植物園演出十年，辰山草地廣播音樂節已經成為中國極具影響力的音樂盛會，每年都吸引越來越多的音樂愛好者到辰山植物園的大草坪上聆賞一場又一場的音樂盛典。今年的首場專業音樂會將在5月22日正式開啟，由十年前為首屆辰山草地廣播音樂會拉開序幕的指揮家余隆和上海交響樂團，演出「浪漫法蘭西之夜」交響音樂會；緊接著在5月23日由經典947頻率聯手上海音樂學院共同策劃新時代版《長征組歌》，用音樂帶領聽眾重走長征之路。

今年上海廣播節為了慶祝中國共產黨成立100週年，提前在5月15日、16日舉辦第一屆「海豚音樂經典947廣播合唱節」，以「唱響中國夢 奮進新時代」為主題，邀請16支業餘合唱愛好者組成的合唱團，同台演出他們拿手的樂曲來為上海廣播節暖場，從6月到10月，每個月都將有一場合唱專題演出。

▲▼來自上海各界多支合唱團熱情參與演出。（圖／主辦方提供）

▲來自上海各界多支合唱團熱情參與演出。（圖／主辦方提供）

本次受邀參加演出的團體包括多次參加上海大型活動的上海廣播電視台合唱團、由來自上海各行業優秀女性組成的上海海派旗袍文化促進會合唱團、由復旦大學管理學院校友和包括海峽兩岸社會各界人士組成的上海紅羿合唱團等「女聲」合唱團、「童聲」合唱團、「老年」合唱團、和「社區」合唱團；他們在舞台上或盡顯女性魅力、或展現童年純真、共同唱響屬於自己的口號。

▲▼來自上海各界多支合唱團熱情參與演出。（圖／主辦方提供）

▲來自上海各界多支合唱團熱情參與演出。（圖／主辦方提供）

週末兩天的上海經歷了豔陽高照、雷電暴雨和大風的天氣變化，但是前來辰山植物園的遊客和聽友依舊在萬紫千紅、五彩繽紛的辰山植物園裡聆賞美妙的和聲；最後在由著名指揮家陳燮陽、團長陳光憲組建的上海愛樂交響合唱團，以專業水準壓軸獻上慷慨激昂、宏偉壯闊的「黃河大合唱」歌聲中，帶起全場熱血澎湃的激情，並且在最後由演出者和觀眾們同聲高唱「歌唱祖國」，將氣氛帶到最高潮。

▲▼演出在宏偉壯闊的黃河大合唱歌聲中掀起高潮。（圖／主辦方提供）

▲▼演出在宏偉壯闊的黃河大合唱歌聲中掀起高潮。（圖／主辦方提供）

▲▼演出在宏偉壯闊的黃河大合唱歌聲中掀起高潮。（圖／主辦方提供）

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