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東森自然美強勢亮相上海美博會　參展首日展位人氣爆棚

▲東森自然美在上海舉行的美博會上吸引許多創業者現場洽談。（圖／記者趙禕攝）

▲東森自然美在上海舉行的美博會上吸引許多創業者現場洽談。（圖／記者趙禕攝）

記者趙禕／上海報導

中國大陸一年一度的美妝盛事，第26屆中國美容博覽會昨（12）日在上海浦東新國際展覽中心盛大展開。儘管新冠疫情仍舊在全球多個國家和地區肆虐，但是擋不住各國商家對中國美容美妝消費市場的強大信心，今年的美博會吸引來自全球超40個國家和地區、3000多家企業，在23萬平方公尺的展覽面積上，向來自90幾個國家和地區的專業買家展示他們最新的產品。

▲東森自然美明星商品悉數登場上海美博會。（圖／記者趙禕攝）

▲東森自然美明星商品悉數登場上海美博會。（圖／記者趙禕攝）

來自台灣的高端美妝品牌東森自然美，也受邀帶著集團旗下高端肌膚保養的東森自然美Natural Beauty、針對年輕族群的Bio-up法妮迪和電商品牌韓國原裝進口的璐特思The Pure Lotus三大品牌系列產品，以及為客戶量身訂製的Beauty Expert 、eCL品牌系列產品強勢亮相新國際展覽中心的E5大館中央區域；和資生堂、歐萊雅、聯合利華、妮維雅、上海家化、伽藍、珀萊雅、百雀羚、丸美、環亞、紐西之謎等國際大品牌同場展示。

東森自然美這次帶來的不僅有NB-1晶鑽系列、水光王牌產品NB-1標靶系列、白藜蘆醇菁萃系列和健康食品益生菌等美妝和健康食品，更透過高科技美容儀器讓前來參觀的專業買家親身體驗東森自然美產品立竿見影的效果。

▲東森自然美和墨秋里貿易公司達成深度戰略合作規劃。（圖／記者趙禕攝）

▲東森自然美和墨秋里貿易公司達成深度戰略合作規劃。（圖／記者趙禕攝）

在第一天的展覽會上，東森自然美就傳出捷報，和墨秋里貿易公司在2021年達成壹仟萬的深度戰略合作規劃。東森自然美執行長林燕玲表示，連續三年參展，可以看到東森自然美品牌的影響力及效益逐年發酵擴大，今年開展首日就有10位企業家現場簽約加盟，還有許多計畫創業者主動到東森自然美展位洽談；越來越多人了解到東森自然美帶來的不僅僅是優質的產品，更是創業、創造財富的最佳選擇，可以預期接下來兩天的展期將有更多熱烈的創業者加入東森自然美集團。

本次展會有來自中國美妝全產業鏈的企業、品牌和全國各化妝品管道的代理、零售、以及電商、視商精英，參觀的人潮遠遠超過上一屆展會，可以看出中國大陸基本已經走出新冠疫情的陰霾。

▲第26屆美博會在上海舉行，東森自然美攜旗下明星商品參展。（圖／記者趙禕攝）

▲第26屆美博會在上海舉行，東森自然美攜旗下明星商品參展。（圖／記者趙禕攝）

今年的展會也在聚焦市場趨勢的基礎上，進一步打造集群效應，增設了「十大地標專區」，包括W2館「香氛專區」、E7館「美妝新勢能專區」、W3館「口腔護理專區」、E3館「口服保養品專區」、E4館「美容儀器專區」、E5館「皮膚管理專區」、E6館「社群電商專區」、N2館「日本製造專區」、N6館「檢測檢驗專區」、W9館「高端紙盒袋包裝專區」等。
 

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