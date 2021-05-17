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快訊／台電報告：苗栗3行政區+大甲停電　復電時間曝光

▲▼苗栗停電。（圖／台電提供）

▲台電公布苗栗受停電影響區域。（圖／台電提供）

記者黃孟珍、林彥臣／苗栗報導

台電公布，苗栗竹南、頭份、苑裡加上台中大甲將受到停電影響。停電時間為20：50~21：40。

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