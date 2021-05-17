快訊／台電報告：苗栗3行政區+大甲停電 復電時間曝光 ▲台電公布苗栗受停電影響區域。（圖／台電提供） 記者黃孟珍、林彥臣／苗栗報導 台電公布，苗栗竹南、頭份、苑裡加上台中大甲將受到停電影響。停電時間為20：50~21：40。 ET快訊 快訊／電費補償方案出爐！ 21:40恢復正常供電 快訊／一周停2次「台電道歉」 C、D組崩潰1小時 快訊／高雄某醫院驚傳員工確診！ 衛生局回應了 快訊／為何又是C、D組停電？ 台電給答案了 快訊／7天內全台2度大停電 蘇貞昌道歉 快訊／無預警大停電 新北受影響區域曝光 快訊／台電今晚緊急停電 原因曝光了 Live／連二大停電！台電21:00召開記者會說明 快訊／台電無預警停電 新竹停電區域曝光 快訊／北市第二輪停電區域曝光！ 影響8萬5943用戶 快訊／無預警大停電！ 行政院回應了 全台首輪停電66萬戶！ 台電第一報說明出爐 快訊／台電無預警大停電！全台37件電梯受困救援中 快訊／苗栗3行政區+大甲也停電！ 快訊／台電突停電「3人困電梯」 緊急救人畫面曝 分享給朋友： 追蹤我們： 即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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