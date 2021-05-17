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快訊／全台晚間「緊急限電」　內政部回應了

記者徐政璿／台北報導

台電13日才因內部人為疏失，導致興達電廠機組全數跳機、全台415萬戶大停電。不料稍早興達電廠1號機組顯示故障，加上17日下午用電需求持續攀升。興達電廠總裝置容量為4325.95MW（百萬瓦），為台灣第3大火力發電廠，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩，幾乎達8成負荷，水力發電無法發揮，因此啟動限電。

▲▼ 停電。（圖／翻攝我是五股人）

▲全台大停電。（圖／翻攝我是五股人）

對此，內政部長徐國勇表示，內政部啟動停電應變機制，請民眾勿搭乘電梯，小心用路安全，由於台電系統將自動保護設備動作，20:50起將有部分地區輪流停電，內政部警政署已啟動應變機制，加強疏導交通及防範治安突發事故發生，各地警察機關會加派員警和義交協助疏導指揮，維持交通順暢。也提醒大家，此時段勿搭乘電梯，並注意交通安全。

今（17）日下午用電需求持續攀升，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至20時發電量僅6成，且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。為維持電力供需平衡，系統晚間20時自動保護設備動作，已有部分地區停電。

台電自晚間20時50分起開始採取分區輪流供電機制，仍由C組與D組進行輪流停電，每一輪限電50分鐘，請各組用戶勿搭乘電梯，相關限電資訊如下：

第一輪限電時間2050-2140，限電量150萬瓩，限電戶數約193萬戶。

至於是否進行第二輪限電，需視電力供需平衡狀況而定。民眾如欲了解是否屬C組或D組，請參閱電費帳單其他資訊欄「輪流停電組別」。

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