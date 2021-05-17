先給最需要的人！醫事人員優先　花蓮暫停公費、自費疫苗施打

▲花蓮慈濟醫院配合中央防疫政策，施行出入口實名制管制。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新型冠狀肺炎病毒（COVID-19）疫情升溫，花蓮縣政府宣布花蓮採準三級防疫因應，花蓮慈濟醫院配合中央疫情指揮中心防疫政策，5月17日起暫停COVID-19疫苗自費施打申請，並升級相關防疫措施，施行出入口實名制管制，以及重新啟用藥來速便民服務。

花蓮慈院表示，依照衛生局通知5月17日起，新冠肺炎疫苗限已預約之持有醫事執業執照且接種第一劑者，其餘公費及自費對象暫緩施打，開放日期將另行通知。同時建議除了看診民眾、醫院通知來院者及醫事人員以外，非相關人員請盡量減少進入醫院，醫院出入口僅保留大愛樓門診大樓大門口，以及合心樓急診暨住院大樓大門口兩個出入口，出入口處實行實名制管制，民眾進出時須出示健保卡或其他身分證明文件進行登記。

為了便利慢性病友長期領藥需求，花蓮慈院將於5月19日（周三）重新啟用「藥來速」慢箋預約戶外領藥窗口，窗口設置在門診大樓(大愛樓)側門，開放時間自5月19日起，每周一到周五上午九點到下午一點之間，凡持有慢性病連續處方箋且無自費處方的民眾，其連續處方箋的第二次、第三次領藥，都可以透過花蓮慈濟醫院網站或領藥APP進行預約，現場並設有藥來速專用臨時停車格，方便預約成功的民眾使用。

目前COVID-19疫情進入社區流行階段，因應中央流行疫情指揮中心防疫政策，花蓮慈院落實多項防疫及便民措施，花蓮慈院院長林欣榮也呼籲民眾不要驚慌，請避免非必要的出門行程，出門時應全程配戴口罩，並且落實手部衛生。

►腦公！你不可以賴帳喔