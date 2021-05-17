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奶奶珍藏4年營養水　4歲女童喝一口「嘴唇發紫急送醫」

▲東莞一名4歲女童喝下奶奶醃製4年的冬瓜水，導致亞硝酸鹽中毒。（圖／翻攝新聞坊）

▲東莞一名4歲女童喝下奶奶醃製4年的冬瓜水，導致亞硝酸鹽中毒。（圖／翻攝新聞坊）

記者魏有德／綜合報導

大陸東莞一名4歲女童小穎（化名）15日喝下奶奶珍藏4年的冬瓜水後，出現腹痛、頭暈、咽痛，伴有口唇四肢發紫的症狀，家人看到後，急忙將小穎送醫急救。經醫生替小穎洗胃、導瀉、補充營養，小穎的腹痛、頭暈、咽痛症狀慢慢緩解，臉部及四肢發紫的中毒現象也減輕許多。

▲女童中毒後，臉部及四肢出現發紫的症狀。（圖／翻攝新聞坊）

▲女童中毒後，臉部及四肢出現發紫的症狀。（圖／翻攝新聞坊）

《新聞坊》報導，俗稱營養水的「冬瓜水」是大陸某些地區為應對夏日，消暑解熱的偏方。據悉，冬瓜水並非冬瓜煮出的湯汁，而是將新鮮冬瓜洗淨切成小塊放入陶罐，嚴閉蓋口，放於陰涼處，三四年後再打開飲用。經過長時間的發酵、沈澱、化解，冬瓜就變成了冬瓜汁。

民俗偏方裡，冬瓜水被認為對治療溫熱病、中暑、發燒有奇效。不過，醫生警告，醃製的冬瓜會將原有的硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽，亞硝酸鹽會導致血液中低鐵血紅蛋白氧化成高鐵血紅蛋白，失去攜氧能力而引起缺氧，故中毒表現多為皮膚呈現青紫色。

亞硝酸鹽中毒患者還會出現頭暈頭痛、胸悶或煩躁不安、呼吸急促等缺氧症狀，伴有消化道症狀如噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉，重症會產生昏迷、大小便失禁，甚至呼吸衰竭導致死亡。其中，兒童的症狀比成年人更嚴重。
 

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