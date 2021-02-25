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「不願浪費分數而填醫學系」　醫千字文曝3優點：還可提早退休

▲▼108學年學科能力測驗結束,考生,家長,陪考,師大附中,大學學測,升學壓力,青少年。（圖／記者李毓康攝）

▲大學學測滿級分的學生，猶豫是否應該填醫學系。（圖／記者李毓康攝）

文／沈政男（精神科醫師）

今天是學測成績公布，馬上媒體就報導了一位私中滿級分同學，說是不想當醫生，但又想學醫，於是打算填選台大醫工系。我在這裡要告訴這位同學：讀醫學系不一定要當醫生，而是學習生理與病理，畢業後可從事醫學基礎研究。

這類滿級分，既不想浪費分數，卻也不想當醫生的同學，每到填志願時節，就是他們內心交戰，當然也是爸媽傷腦筋的時刻。

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我要告訴這些同學：極少有人還沒進醫學系，就對當醫生有興趣，除非是家學淵源；大部分人都是不願意浪費分數而填了醫學系。

當然，後來讀了醫學系以後，很多人就讀出興趣來了，甚至可以當成一生志業；也有人雖不至於念茲在茲，但至少不排斥；少數人勉強念到畢業，給爸媽一個交代，但不當醫生；或者少數中的少數，進了醫學系以後才中輟，轉念別的科系。

歹勢，三十多年前我們那個時代如此，我敢說到了今天，依然還是這樣，怎麼辦？

是這樣：如果你沒有那麼排斥幫人打針抽血開藥，或者沒有社交退縮到不想跟人打交道，那麼讀醫學系當醫生，至少是一個快速幫你擺脫物質束縛的方法。有沒有看到昨天的報導，各科系畢業生的起薪是多少？

當醫生，薪水還是高很多（的平方）。

你如果有其他興趣與志向，在當了一段時間的醫生以後，物質基礎建立了，就可以去追求原本的夢想，比如拍電影、做蛋糕什麼的。

但你如果去念別的科系，歹勢，狀況就不一樣了。你說，當醫生，值班很累？你去護國神山看看，他們要不要值班？你說醫療糾紛很多？現今各行各業，到處都有奧客。

這是讀醫做為一份收入來源。至於你如果對學術研究有興趣，想要成為頂尖學者，或者想要得到諾貝爾獎，那麼，讀醫更是你最好的選擇。

▲醫師，醫生，護理師，護士，醫療人員，醫療險。（圖／pixabay）

▲讀醫做為一份收入來源很豐厚，若對學術研究有興趣，也有機會成為頂尖學者。（圖／pixabay）

注意了，請問數理資優的同學，你知不知道蔡政江？他應該是近三十年數學最好的台灣人，但他也得不了費爾茲獎，然而，你只要數學有他的三分之一好，並選擇讀醫，就有機會得到諾貝爾獎！

真的，你要得到物理與化學諾貝爾獎的機會，小到趨近於零，因為都被牛頓與愛因斯坦之類的怪才，把定律定理發現光了。但生理與醫學獎，就不是這樣了，好多議題都還是方興未艾，而且不一定需要五個標準差以外的智商，反而是熱誠與毅力決定了大半。

尤其以台灣的研究環境來說，台灣本土若要栽培出諾貝爾獎，最可能就是生理與醫學！因為，台灣的醫學研究，早已是世界水準。醫學值得鑽研的主題太多了，比如癌症、老化、精神疾病等，好多疑問等待下一個天才，指出一條柳暗花明的道路。

只是，高中生知不知道這些醫學題目？當然不知道，因為高中老師都沒有醫學背景。高中生比較熟悉的是數理化生這些基礎科目，不可能對醫學問題產生興趣。

其實，在疾病當中，藏著宇宙最深邃的奧秘！疾病是一道裂縫，從那裡看進去，可以一窺造物者的鬼斧神工！比如，植物人有沒有意識？意識如何產生？又比如細胞死了能不能復生？從無生物到生物，究竟如何啟動生命的巨輪？
太多了，這類大哉問的哲學問題，其實都跟醫學有關。

但高中生不會知道，以為研究哲學只能坐在搖椅上，不曉得最深奧的哲學藏在實驗室裡。在所有醫學領域裡，最新、最未被開發，也最奧秘最美妙，當然是腦科學了。今天也聽說，有滿級分同學想研究腦科學，不曉得該念心理系還是醫學系？

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲讀了醫學系以後，很多人就讀出興趣來了，甚至可以當成一生志業。（圖／記者季相儒攝）

是這樣：心理學家乃研究人的行為，即使是認知心理學，也是研究表現出來的認知現象，比如注意力、記憶力或知覺，幾乎不管腦部機轉；當然有越來越多心理學家朝向神經認知科學來發展，但等於是跨界，來到了生物領域了。
相對來說，如果從醫學進到神經或精神病理，一方面可以熟悉腦部結構與生理，另一方面也可以了解各類腦部疾病所產生的種種腦功能變化，有助於了解正常腦功能。

舉一個例子。你參加甄試前夕，為什麼緊張到睡不著？為什麼進考場前心跳加速，想上廁所？這是因為腦部有一個「恐懼迴路」，主宰著人對未來事件的預期情緒。你如果念心理系，可以測量焦慮指數，比如心跳、瞳孔與坐立不安，但你如果念醫學，除了這些，還可以知道藥物的抗焦慮效果，以及這些藥物到底作用在腦部的什麼區域。

好了，差不多就是這樣了。總之，讀醫學系其實進可攻，退可守，不管是安身立命，或追求學術夢想，都是很好的選擇。重點來了。在全國醫學系裡，只有陽明交大特別設立了醫師科學家組與醫師工程師組，目的就在於吸引那些數理很好，對醫學也不排斥，但不一定想要一直當醫生的高中生，讓他們有機會在讀醫過程裡，繼續鑽研數理與工程，將來可以從事基礎研究。

現在，因為陽明與交大合併，醫師工程師組的同學可以花兩年的時間在新竹光復校區，把數理與工程學好學滿，再用牛頓與愛因斯坦的眼光進到臨床醫學，來探討最具挑戰性的臨床問題。

我講過好多次，下一個牛頓與愛因斯坦，將會誕生在腦科學領域。甚至會因為腦科學，而產生下一個物理學革命。
當然，如果最後當不了牛頓或愛因斯坦，那張醫師牌至少讓你不只生活不虞匱乏，還可以提早退休。

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