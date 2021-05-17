　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸商務部：將進一步縮減外商投資准入負面清單

▲▼中國商務部副部長王受文舉行新聞發佈會。（圖／CFP）

▲大陸商務部副部長王受文。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文近日表示，中國將進一步縮減外商投資准入負面清單，推動服務業有序開放，積極推動多雙邊和區域自貿協定的談判和實施，為各國企業創造更多的合作機遇。

根據央視報導，王受文在與中國美國商會及部分會員企業代表進行視訊座談時指出，中方提出加快構建新發展格局，不是自我封閉、自給自足的「內循環」，而是建立在更高水平開放基礎上的「雙循環」，包括美國企業在內的各國企業都可平等參與。

王受文提到，中國將進一步縮減外商投資准入負面清單，推動服務業有序開放，積極推動多雙邊和區域自貿協定的談判和實施，為各國企業創造更多的合作機遇。

王受文表示，中方持續完善外資法律體系、強化穩外資政策，進一步打造市場化法治化國際化的營商環境，「今年中國美國商會發布的《美國企業在中國白皮書》顯示，約半數美資企業認為中國投資環境正在改善；約三分之二的美資企業視中國為優先發展市場，併計劃在2021年增加在華投資。這體現了美資企業對中國營商環境的信心。」

王受文強調，中方讚賞美商會明確反對美中經濟全面脫鉤，希望中國美國商會和美國企業家發揮積極作用，推動中美平等互利經貿關係向前發展。

報導還提到，中國美國商會董事會主席葛國瑞肯定了中國在改善營商環境、加強知識產權保護、金融業開放等領域取得的進展，表達了會員企業對可預期的中美關係及平等參與「雙循環」建設的期盼，希望中美兩國重建溝通機制，密切各層級交流，並加強在公共衛生、氣候變化等領域的合作，實現互利共贏。

ET快訊
宜蘭確診男女友病逝　37醫護全篩檢結果出爐
新竹縣增1例確診　外出常沒戴口罩足跡曝光
新北359人確診「各區完整數字公布」　集中板橋、三重、中永和
她「口罩不戴好」硬闖全聯！遭2店員壓制　業者：已報警
律師確診！曾到2法院開庭　法官、書記官多人隔離
單日再增333本土！　40例關連不明「不屬於5大群」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

浙江最大海上風電場群正式併網啟用　年發電量較陸地風電多40％

高盛進一步擴大大陸業務！今年將僱數百名員工　前4月掀招聘熱潮

疫情輪流復燃　香港、新加坡「旅遊氣泡」再度延期！

奶奶珍藏4年營養水　4歲女童喝一口「嘴唇發紫急送醫」

陸商務部：將進一步縮減外商投資准入負面清單

「裸聊辣妹」突脫光光…真實面貌萬人傻眼　39秒神片震撼教育

2高中妹遭「刺中太陽穴」慘死！男同學殺人原因曝　全班目睹嚇瘋　

馬雲豪言要辦學300年的湖畔大學停招？　官微改名：湖畔創研中心

香港專家：台疫情高峰「言之過早」　但確診增速不用太久可下降

姊弟家暴中成長！接電話「媽媽成植物人」報警抓爸　悲劇30年曝

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

模仿「比中指柯文哲」直接釣出本尊！　鳳梨鼠薯秒道歉...「靠X啊歹際大條」

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

婦人沒戴口罩...店員勸阻爆口角 超商內大罵：怎樣！罵誰神經病

柯P「嚴肅比中指」重申防疫3要素　還比2次...網笑：阿伯這次出事了！

浙江最大海上風電場群正式併網啟用　年發電量較陸地風電多40％

高盛進一步擴大大陸業務！今年將僱數百名員工　前4月掀招聘熱潮

疫情輪流復燃　香港、新加坡「旅遊氣泡」再度延期！

奶奶珍藏4年營養水　4歲女童喝一口「嘴唇發紫急送醫」

陸商務部：將進一步縮減外商投資准入負面清單

「裸聊辣妹」突脫光光…真實面貌萬人傻眼　39秒神片震撼教育

2高中妹遭「刺中太陽穴」慘死！男同學殺人原因曝　全班目睹嚇瘋　

馬雲豪言要辦學300年的湖畔大學停招？　官微改名：湖畔創研中心

香港專家：台疫情高峰「言之過早」　但確診增速不用太久可下降

姊弟家暴中成長！接電話「媽媽成植物人」報警抓爸　悲劇30年曝

浙江最大海上風電場群正式併網啟用　年發電量較陸地風電多40％

先給最需要的人！醫事人員優先　花蓮暫停公費、自費疫苗施打

竹縣新增1例足跡曝　去養生館、千里福餐廳、KTV都沒戴口罩

本土累計826例！教育部統計全國「國中、小10學生確診」　

苗栗確診者2度到中醫大新竹附醫！　院方緊急回應了

相隔2年韓國投打對決！金廣鉉吞生涯首敗　金河成未敲安

人氣「超級運動車款」排行榜！第1名「4缸250重機」滿意度最高　

他一直在照顧...宜蘭男確診隔天癌末女友病逝　37醫護全篩檢

【持續更新】疫情升級　全台54間百貨營業時間調整一次看

倒垃圾群聚、分租族無獨用廁所難防疫　陳時中的回答有「高度」

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

大陸熱門新聞

加油奇遇比基尼嫩模男客衝了！真實身分曝

香港專家：台灣疫情高峰「言之過早」

伴娘逼唸結婚誓詞！新郎火大撕毀：辦不到

香港：台灣赴港隔離天數提升至21天！

裸聊辣妹突脫光光…真實面貌萬人傻眼

2高中妹遭刺中太陽穴慘死！男同學教室行兇

姊弟家暴中成長！接電話媽媽成植物人報警抓爸

胡錫進：台灣要「全島普篩」不能心懷僥倖

兩岸青年體育文化研學營　重慶舉辦

即／龍捲風襲武漢！傷亡人數不明

快訊／香港壹傳媒停牌　

4歲孫女求別闖紅燈　下秒目睹爺爺慘死

全台2天增387確診　陸專家：控制只是時間問題

陸本土病例再現 安徽民眾「前胸貼後背」搶打疫苗

更多熱門

相關新聞

美商務部促台企　優先供美汽車業者更多晶片

美商務部促台企　優先供美汽車業者更多晶片

美國商務部長雷蒙多今天表示，商務部正敦促台積電等台灣企業優先滿足美國汽車業者需求，以緩和短期晶片短缺困境。

美出口黑名單增7中企　陸外交部：將採取必要措施！

美出口黑名單增7中企　陸外交部：將採取必要措施！

美國制裁飛騰等7中企　或與競爭研發高超音速導彈有關

美國制裁飛騰等7中企　或與競爭研發高超音速導彈有關

美無意取消加徵的關稅！陸商務部這樣回

美無意取消加徵的關稅！陸商務部這樣回

「合作」是中美經貿下一步？

「合作」是中美經貿下一步？

關鍵字：

商務部外資准入負面清單

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台恐停班停課？本土爆發「傳今日確診又比昨天多」

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

快訊／本土增333例！連續三天破百例

快訊／柯文哲、侯友宜共識：雙北停課至5月28日

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

即／五股成州派出所警員確診　同仁全匡列採檢

快訊／柯文哲爆：今天確診數大概比昨天高「社區有10％被感染」　

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

苗栗確診者足跡曝！連兩天到中醫大新竹附醫

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

桃市府公布確診足跡！「全聯、家樂福」中鏢

快訊／新北確診5/7- 5/15足跡曝光　遍及土城三重永和﹑中和大潤發

范逸臣忍痛退賽「緊牽13年田中千繪逛街」

快訊／雙北皆破百！北市單日新增158例、新北148例

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面