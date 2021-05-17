陸商務部：將進一步縮減外商投資准入負面清單

▲大陸商務部副部長王受文。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文近日表示，中國將進一步縮減外商投資准入負面清單，推動服務業有序開放，積極推動多雙邊和區域自貿協定的談判和實施，為各國企業創造更多的合作機遇。

根據央視報導，王受文在與中國美國商會及部分會員企業代表進行視訊座談時指出，中方提出加快構建新發展格局，不是自我封閉、自給自足的「內循環」，而是建立在更高水平開放基礎上的「雙循環」，包括美國企業在內的各國企業都可平等參與。

王受文提到，中國將進一步縮減外商投資准入負面清單，推動服務業有序開放，積極推動多雙邊和區域自貿協定的談判和實施，為各國企業創造更多的合作機遇。

王受文表示，中方持續完善外資法律體系、強化穩外資政策，進一步打造市場化法治化國際化的營商環境，「今年中國美國商會發布的《美國企業在中國白皮書》顯示，約半數美資企業認為中國投資環境正在改善；約三分之二的美資企業視中國為優先發展市場，併計劃在2021年增加在華投資。這體現了美資企業對中國營商環境的信心。」

王受文強調，中方讚賞美商會明確反對美中經濟全面脫鉤，希望中國美國商會和美國企業家發揮積極作用，推動中美平等互利經貿關係向前發展。

報導還提到，中國美國商會董事會主席葛國瑞肯定了中國在改善營商環境、加強知識產權保護、金融業開放等領域取得的進展，表達了會員企業對可預期的中美關係及平等參與「雙循環」建設的期盼，希望中美兩國重建溝通機制，密切各層級交流，並加強在公共衛生、氣候變化等領域的合作，實現互利共贏。