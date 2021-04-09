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美國制裁「飛騰等7中企」！　或與競爭研發高超音速導彈有關

▲▼▲東風-17超音速飛彈。（圖／翻攝自央視）

▲東風-17超音速飛彈。（圖／翻攝自央視）

大陸中心／綜合報導

美國商務部8日發布公告稱，已將中國國家超級計算濟南中心、國家超級計算深圳中心、天津飛騰信息技術有限公司等7間中國機構及企業列入實體清單，實施出口管制。美媒報導指出，「飛騰信息技術有限公司」正在為解放軍製造超級電腦，助力研究高超音速技術，所使用晶片更是利用美國軟件技術在台積電生產的產品。

美媒《華盛頓郵報》稱，飛騰設計的超級電腦在隱秘的軍事設施內，模擬高超音速導彈穿越大氣層的高熱和強阻力環境，這種導彈未來可能會被用於對付美國艦船或是台灣的軍事目標，「飛騰自稱是民企，立志要成為像Intel一樣的全球晶片巨頭，但該企業隱瞞了與中國軍方研究部門的關係。」

報導稱，中國的高超音速導彈測試設施位於中國空氣動力研究與發展中心（CARDC），飛騰與CARDC是夥伴關係，「是中國悄悄藉著美國科技，將民用技術轉為軍用的最佳例證。」報導認為，此類先進晶片中國能合法取得，涉及全球高科技供應鏈核心，而且因既能用於商用數據中心，也能用於軍用的超級電腦，故難以監督。

值得一提是，4月5日，美國空軍AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW）實施首次測試，但測試發生故障，導彈未能從B-52H轟炸機上脫離。雖然試驗失敗，不過美軍仍然預計2024年能實現AGM-183A的初始作戰能力。與之相對，中國的高超音速導彈則已服役多時，東風-17是全球首款高超音速彈道導彈，其於2019年10月亮相。

根據公告，7間中國機構及企業分別是國家超級計算濟南中心、國家超級計算深圳中心、國家超級計算無錫中心、國家超級計算鄭州中心、上海高性能集成電路設計中心、深圳市信維微電子有限公司、天津飛騰信息技術有限公司。

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