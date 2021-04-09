防中國發展軍武！美制裁7間中企　陸外交部：將採取必要措施

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國商務部再次對中國祭出禁令，宣布將中國7個超級電腦企業列入實體名單。對此，中國外交部發言人趙立堅9日下午回應表示，美國濫用實體清單，不擇手段地惡意打壓中國高科技企業。他強調，中方將採取必要措施，堅決維護企業的合法權益。

趙立堅怒斥，美國政府為了維護自身科技壟斷和霸權地位，遏制中國發展，一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，濫用實體清單，不擇手段地惡意打壓中國高科技企業，中方對此堅決反對。

他強調，美國在超級電腦領域對中國實施技術封鎖由來已久，但中國超級電腦依然憑藉自主創新躍居全球領先地位，美國的遏制打壓阻擋不了大陸科技進步發展的步伐，只會更加堅定大陸自主創新的決心和意志。

美國商務部8日發布公告稱，已將中國國家超級計算濟南中心、國家超級計算深圳中心、天津飛騰信息技術有限公司等7間中國機構及企業列入實體清單，實施出口管制。美媒報導指出，「飛騰信息技術有限公司」正在為解放軍製造超級電腦，助力研究高超音速技術，所使用晶片更是利用美國軟件技術在台積電生產的產品。

7間中國機構及企業分別是國家超級計算濟南中心、國家超級計算深圳中心、國家超級計算無錫中心、國家超級計算鄭州中心、上海高性能集成電路設計中心、深圳市信維微電子有限公司、天津飛騰信息技術有限公司。