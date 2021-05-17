3／4個台灣！　陸適婚年齡男性比女性多1752萬人

▲大陸20至40歲適婚年齡男性多出女性約1725萬人。（圖／視覺中國CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸最新人口普查數據顯示，男性人口比女性人口多3000多萬，其中，20至40歲適婚年齡男性多出女性約1725萬人，總數相當於3／4個台灣人口，婚姻壓力成為大陸社會面臨的新難題。對此，大陸統計局發言人付凌暉今（17）日指出，青年當中男多女少是一個現實，應該多角度看待婚姻問題。

▲大陸國家統計局認為，適婚年齡男性壓力不僅來自性別人口數字差異。（圖／CFP）

付凌暉於大陸國新辦記者會上指出，人口普查後發現，各年齡男性人口合計比女性人口多3000萬，「這些人口其實是分布在不同的年齡，其中20至40歲的適婚年齡男性比女性多了1752萬人，性別比是108.9。」

付凌暉強調，「青年當中，男多女少是面臨的一個現實問題，但是我們也應該認識到，婚戀關係的確立受年齡、生活地域、個人品德、教育水平、價值觀念、家庭背景等諸多因素的影響，年齡因素只是其中一個方面，應該從多角度研究當前面臨的婚姻問題。」

對於適婚年齡男性壓力增大，付凌暉則認為，婚姻問題還得觀察隨著全面「二孩」生育政策的實施，以及經濟社會發展帶來的生育觀念的轉變，「我國出生人口性別比也在逐步下降。」