亞東醫院7人確診證實為院內傳播鏈　副院長：病毒來源是萬華茶館

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

新北板橋亞東醫院於5月10日由急診收治一名新北市居民，住院後於12日開始發燒，13日詢問家屬得知病人曾出入萬華茶藝館，立即進行PCR篩檢，14日確診為陽性個案，立即將該個案轉入負壓隔離病房，擴大採檢同病房病患與接觸照顧者。目前累積已有7位陽性個案。

▲亞東醫院副院長邱冠明。（圖／記者黃彥傑攝）

亞東醫院副院長邱冠明指出，目前所有醫護同仁初步篩檢皆為陰性，將於今日進行第二次PCR；同時環境採檢50件樣本均為陰性。

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亞東醫院因應病患院內傳染與外界疫情嚴峻情勢，本院措施：

1. 門診降載，以Line,簡訊推播並在官網、FB通知民眾，非緊急需要請延後看診與檢查

2. 住院病人只出不進，僅收治由急診進入的急重症病患；急診病患住院前均需進行PCR篩檢

3. 擴大急診戶外工作區與PCR篩檢服務，室內進行全面清消與環境採檢

4. 對住院病人擴大篩檢

5. 8D與6B進行環境清消，派遣另一組醫護人員進駐

6. 全院醫護防護升級，注射疫苗

7. 院內醫護尤其是高風險區域5-7天定期採檢

8. 因應不斷送入的病患，重新盤點全院醫護人力與鋪排

9. 緊急採購PCR機台，將採檢量能提升一倍