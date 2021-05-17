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蓋茲「請辭微軟董事」有內幕！　華郵：與女員工有染被逼下台

▲▼比爾蓋茲與梅琳達。（圖／達志影像）

▲比爾蓋茲被爆根本不是為了慈善請辭董事一職，全因婚外情曝光遭董事會施壓。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

美國微軟公司（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）3日宣布與妻子梅琳達（Melinda Gates）離婚，震驚全球，儘管兩人並未公開離婚原因，但消息曝光後，關於離婚內幕的謠言滿天飛。如今更傳出，蓋茲當初會請辭微軟公司董事一職，其實根本就不是因為想要專心投身於慈善事業，而是因為被傳出與一位女員工發生「不正當關係」，才會遭部分董事以不適任為由，要求下台。

根據《華盛頓郵報》報導，比爾蓋茲2019年底被指出，在2000年時曾經與微軟公司的一名女員工發生婚外情，由於當時反性侵反性騷活動「#MeToo」正在勢頭上，微軟董事會擔憂這項醜聞會影響到公司，因此要求比爾蓋茲離開董事會，請辭董事一職。

▲▼比爾蓋茲（Bill Gates）,梅林達（Melinda Gates）。（圖／達志影像／美聯社）

▲比爾蓋茲與梅琳達結束長達27年的婚姻。（圖／達志影像／美聯社）

比爾蓋茲2020年3月在董事會採取行動前主動辭職，當時距離再次當選僅剩3個月。不過對此，比爾蓋茲的發言人則稱，「蓋茲先生在20年前的確有一場已經和平結束的外遇關係，但離開董事會與此無關，僅是為了要投入更多心力經營慈善事業。」

據悉，該項緋聞是由女方主動提出，她發函指控比爾蓋茲與她擁有多年的性關係，並曝光兩人交往的細節，甚至還要求梅琳達也要閱讀她的舉發信。

根據《紐約時報》報導，有多名不願具名的女性員工踢爆，比爾蓋茲經常會利用職務之便，騷擾員工，以讓人「不舒服」的 方式，向她們發出晚餐邀約。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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