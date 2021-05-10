　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【英語多益通】比爾蓋茲熟齡離婚　英文怎麼說？

▲▼比爾蓋茲與梅琳達。（圖／路透）

▲ 比爾蓋茲（右）與梅琳達。（圖／路透）

文／徐碧霞Valerie

繼2019年亞馬遜執行長貝佐斯和前妻麥肯琪天價的離婚分手費後，微軟的共同創辦人比爾蓋茲在近日也宣佈和妻子梅琳達結束27年的婚姻。消息一出引起全球震撼，大家談論身為全世界第四富豪的分手費會多高，此外兩人所經營的基金會受到何種的影響，都是外媒報導的重點，其中也包含許多值得一學的多益字。 首先我們來看看Reuters（路透社）上對離婚的報導。

foundation 基金會、基礎

[廣告]請繼續往下閱讀...

“Billionaire benefactors Bill and Melinda Gates, co-founders of one of the world’s largest private charitable foundations, filed for divorce on last Monday after 27 years of marriage but pledged to continue their philanthropic work together.”
（億萬富翁同時也是慈善贊助人比爾蓋茲和其全球最大的慈善基金的共同創辦人梅琳達蓋茲於上周一正式提出離婚，結束他們27年的婚姻，但是他們將繼續為共同的慈善事業工作。）

基金會的英文是 foundation (n)，這個字也有「基礎」的意思，也就是basis、principle。

The foundation they established focuses on climate change, education and public health.
（他們所創立的基金會聚焦於氣候變遷、教育和公衛議題。）

The policy laid the foundation for future economic growth.
（這個政策對未來的經濟成長打下基礎。）

常和foundation搭配的詞是charity (n) 慈善 ，charitable (adj) 慈善的，而charitable也常與 organization「機構、組織」、activity／event「活動」等字搭配使用。charitable 另一個類似的同義詞就是 philanthropic (adj) 。比爾蓋茲和他的好友投資大師華倫巴菲特也都是「捐贈誓言」The Giving Pledge這個慈善活動的一員，他們呼籲富豪們在有生之年或在遺囑裡捐出他們一半以上的財產來從事慈善，而貝佐斯的前妻瑪肯西也響應這個活動，並將離婚所得財產的一半捐出給慈善事業。這些人都是全球「著名的慈善家」 noted philanthropists。

file大家最熟知的意思是名詞「檔案」，但是file也常用來當作動詞並解釋為歸檔和正式提出（尤其在法庭上），因此報導用file for a divorce申請離婚，file for bankruptcy 申請破產也很常見，而多益測驗裡常看到file a complaint 「正式提出抱怨」。

When consumers have problems with the products they purchase, or the services they receive, they have the right to file complaints against the companies.
（當消費者對於他們買的產品或他們受到的服務有疑慮時，他們有權對公司提出正式抱怨。）

benefactor捐助者和beneficiary受益人

benefactor和 beneficiary 常常讓人混淆，benefactor 是「捐助者」donor、sponsor 的意思。比爾蓋茲和梅琳達長年來致力於慈善事業，也捐贈了大量資產給他們所關注的全球議題上面。而和benefactor 相對的就是beneficiary ，是receiver、recipient (n) 接受好處的「受益人」，這兩個字有個共同字根「 bene-」（= good）「好的」，其他也高頻率用到這字根的多益字尚有 benefit (n)「福利，益處」、beneficial (adj)「有益的」。

The benefits our company provided include health insurance and three paid vacation days.
（我們公司的福利包含健保和三天有薪假。）

Getting a 30-minute aerobic activity three times a week is said to be beneficial to your health.
（據說一星期三次、一次30分鐘的有氧活動對你的健康有益。）

pledge (n) 同義詞有promise，表示 「宣誓、誓言」，pledge也可當作動詞，一個是「宣誓」如「宣誓效忠」pledge allegiance，另一個是「承諾給予（金錢）」。

Both presidential candidates have pledged not to raise taxes.
（兩位總統候選人都保證不增稅。）

The billionaire pledged one million dollars in disaster relief fund.
（那位億萬富翁承諾給予一百萬的災難救助金。）

熟齡離婚 Gray Divorce

大家除了對他們財產和慈善事業在離婚後會怎麼分配，梅琳達會拿到多少離婚費用感興趣外，有些人也討論為何這對夫婦在經歷了27年的婚姻、過了知天命的年紀後還會選擇走自己的路？是否有第三者的介入呢？近年來在美國甚至日本也發現50、60歲夫妻的離婚率有上揚的趨勢，在英文上也有代表熟齡（銀髮族）離婚的詞，Gray Divorce和 Silver Splitters。

專家發現這個年紀的夫妻，小孩通常已經成年，責任也減輕了，有些夫妻甚至有空巢的憂鬱，因此比較容易開始思索自己的後半生。加上女性的經濟和自主力也較以前更強，而近年來人們也更關注「幸福」的議題，因此「銀髮離婚」的趨勢上升。 蓋茲夫婦最小的女兒今年剛好滿18歲了，似乎也符合Gray Divorce 的特色， 不過從他們的聲明裡也看不出真正的原因為何，只多了讓大家茶餘飯後聊天的話題。

"We continue to share a belief in that mission and will continue our work together at the foundation, but we no longer believe we can grow together as a couple in the next phase of our lives. We ask for space and privacy for our family as we begin to navigate this new life."（Bill Gates' Tweet）
（我們繼續對基金會的任務有共同信念，將會持續基金會的工作。然而，我們不再認為彼此能以夫婦的身份，在生命的下一個階段共同成長。希望大家能給予我們家人空間和隱私，讓我們能開始航向新的人生。）

phase (n) 意思是「階段」，同義詞有stage、 period。

The pharmaceutical company reported that the vaccine was 95% effective in the final phase of clinical trials.
（藥廠說他們的疫苗在最後一階段的臨床實驗中達到95%的效力）

navigate (v)的意思則是「導航，航行，確定方向；克服、走出 （困境）」。

【多益模擬試題】

1. Some studies suggested that taking vitamin supplements has __________ effects on health.
(A) benefit
(B) beneficial
(C) beneficially
(D) beneficiary

2. A formal complaint __________ against the company for discriminating against female employees.
(A) filed
(B) has filed
(C) was filed
(D) has to file

解析：

1. 正解為(B)。本題為單字的字義和詞性題，空格處後面是名詞，前面為動詞has，因此空格需要一個形容詞，只有(B)為形容詞，(A)、(D)皆是名詞，因此正確答案為(B)。題意為「部分研究顯示服用維他命補充品對健康有益處。」

2. 正解為(C)。本題為文法題，由於主詞為complaint因此需要用被動形式，(A)、(B)、(D)皆為主動，has to為「必須」，所以正確答案為(C)。題意為「這個公司因歧視女性員工被提告。」

延伸閱讀》release、discharge、dump哪個才是日本「排放」核廢水的英文？

ET快訊
快訊／晚間死亡車禍！駕駛高速撞機車　騎士當場身亡
福原愛遭指「無情媽媽」　兒女撫養權非爭不可！名嘴揭地獄處境
《火神》浮誇了？消防員忙翻「真實薪水」曝光　網驚：也太低

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【英語多益通】比爾蓋茲熟齡離婚　英文怎麼說？

首例！打AZ疫苗後才知懷孕「產檢無胎心音流產」通報不良事件

椅子骨折不給換！摳門公司找同事修成「三七步」　他嘆：尾椎斷不完

金箔入畫《秋意》超耀眼！畫畫素人邱佩琳獲「臺灣美術獎」驚艷評審

「什麼原因讓你離開高雄」高市人口數創10年新低！市府這樣解釋

文大校長徐興慶聲明「不再尋求續任」！　將提校務推動報告負全責

確診機師5／4來過！餡老滿：南港店已全面消毒　5／10起停業7天

5年連開3家！他問「年輕人為何愛開咖啡廳」　網曝1關鍵真相

孫芸芸穿過！辣媽PO親子館「這1幕」...網一看笑翻：菜市場鞋無誤

華航「清零2.0」航班大砍以貨運優先　陸續停飛14天斷病毒傳播鏈

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

陳沂深夜直播吵架雞排妹...1.5萬人圍觀　嗆「性騷擾沒證據」鄭家純：讓加害者更猖狂

7歲兒「滑倒墜溪」被溺水男拉住 2人不治...男童爸哽咽：會提告

海邊散步愛犬狂嗅1.6kg怪石！金門男撿回家驚覺疑似「龍涎香」

趙小僑驚喜收母親節卡片感動泛淚　劉子銓成年告白：以後換我照顧你們

【英語多益通】比爾蓋茲熟齡離婚　英文怎麼說？

首例！打AZ疫苗後才知懷孕「產檢無胎心音流產」通報不良事件

椅子骨折不給換！摳門公司找同事修成「三七步」　他嘆：尾椎斷不完

金箔入畫《秋意》超耀眼！畫畫素人邱佩琳獲「臺灣美術獎」驚艷評審

「什麼原因讓你離開高雄」高市人口數創10年新低！市府這樣解釋

文大校長徐興慶聲明「不再尋求續任」！　將提校務推動報告負全責

確診機師5／4來過！餡老滿：南港店已全面消毒　5／10起停業7天

5年連開3家！他問「年輕人為何愛開咖啡廳」　網曝1關鍵真相

孫芸芸穿過！辣媽PO親子館「這1幕」...網一看笑翻：菜市場鞋無誤

華航「清零2.0」航班大砍以貨運優先　陸續停飛14天斷病毒傳播鏈

同期回歸的突破與風險！Minnie為(G)I-DLE加分　ITZY「很男團」

安平警與店家合作加裝監視器　讓竊嫌無所遁形

罔腰假孕被高雄地院裁定「不罰」　前男友鳳梨回應：捏了把冷汗

快訊／高雄晚間死亡車禍！駕駛高速撞騎士「機車爆碎」　殘骸散滿地

啥款？萌柴「舌頭頂碗」痞味討食　奴才PO對比照苦笑：被調包嗎

ZARA全新彩妝來了！百元價、蕊芯能替換超划算　130種品項想全包

冷氣一起吹！雅房牆穿「抽風孔」　房東均分電費這樣做

獨／研究驚揭：鼻子越大，陰莖越雄偉！台灣專家「親眼比對」回應了

被民進黨議員質疑「打AZ疫苗沒」？　陳佩琪反嗆：那蔡英文接種了嗎

新北各農漁會新任三首長上任　侯友宜親頒證書賀匾勉勵

電競選手女友放縱「每晚換房玩」 驚見長菜花！急通知表兄弟

生活熱門新聞

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

快訊／太魯閣號撞上「侵入平交道路人」　死傷不明

好市多大叔狂唸「比水便宜」　她跟買回家糗了

男蓋愛車樓！意外曝女友「超大頭燈」　

麥當勞「隱藏好物」只要39元　老饕：員工餐必點

快訊／華航案再確診4人！

雞排妹攻「性騷擾」沉默3分鐘　鄉民：大招全被封住

華航再增確診陳時中急開會！

德基水庫剩3.2%只夠撐15天　砸19億送水

華航諾富特案再增確診　陳時中取消立院備詢

宵夜想內用！駕駛堅持不停黃線　女友氣炸回家

太魯閣號車頭撞破洞　闖軌路人死亡

陳沂先賣她手機號碼！雞排妹「色調出招」神反制

更多熱門

相關新聞

梅琳達爆2019年就找上離婚律師

梅琳達爆2019年就找上離婚律師

美國微軟公司（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）3日宣布離婚，消息震驚國際。這段長達27年的婚姻究竟從哪裡出了問題，令各界格外好奇。美國媒體爆料，梅琳達早在2019年就找上離婚律師，顯然二人的感情早有裂痕。

捲入蓋茲離婚緋聞　女翻譯王喆決定提告

捲入蓋茲離婚緋聞　女翻譯王喆決定提告

比爾蓋茲前妻「每晚砸360萬」　租私人小島放風

比爾蓋茲前妻「每晚砸360萬」　租私人小島放風

比爾蓋茲離婚　來看時代的改變

比爾蓋茲離婚　來看時代的改變

比爾蓋茲和淫富商往來　梅琳達超不爽

比爾蓋茲和淫富商往來　梅琳達超不爽

關鍵字：

多益 TOEIC 比爾蓋茲

讀者迴響

熱門新聞

陳水扁變電線人　他嘆：這樣已Ｎ次

情侶裝秀親密1／巫苡萱　勾高壯男夜返香閨

洗菜深夜喊話采子「我討厭妳」

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

即／7歲男童溺斃「相驗結果出爐」！

身分證520中2碼　全桌鮑魚吃到飽

尹汝貞被問不滿意媳婦怎辦？豁達回應韓網讚爆

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

即／罔腰曬「超音波照」！裁罰結果出爐

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

快訊／太魯閣號撞上「侵入平交道路人」　死傷不明

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

2虎上演員外不要　羞調情閃瞎網

雷／《全明星》廖允杰集合紅隊「曝新決定」

更多

最夯影音

更多
泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎
辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面