【英語多益通】比爾蓋茲熟齡離婚　英文怎麼說？

▲ 比爾蓋茲(右)與梅琳達。(圖/路透)

文/徐碧霞Valerie

繼2019年亞馬遜執行長貝佐斯和前妻麥肯琪天價的離婚分手費後,微軟的共同創辦人比爾蓋茲在近日也宣佈和妻子梅琳達結束27年的婚姻。消息一出引起全球震撼,大家談論身為全世界第四富豪的分手費會多高,此外兩人所經營的基金會受到何種的影響,都是外媒報導的重點,其中也包含許多值得一學的多益字。 首先我們來看看Reuters(路透社)上對離婚的報導。

foundation 基金會、基礎

[廣告]請繼續往下閱讀...

“Billionaire benefactors Bill and Melinda Gates, co-founders of one of the world’s largest private charitable foundations , filed for divorce on last Monday after 27 years of marriage but pledged to continue their philanthropic work together.”

(億萬富翁同時也是慈善贊助人比爾蓋茲和其全球最大的慈善基金的共同創辦人梅琳達蓋茲於上周一正式提出離婚,結束他們27年的婚姻,但是他們將繼續為共同的慈善事業工作。)

基金會的英文是 foundation (n),這個字也有「基礎」的意思,也就是basis、principle。

The foundation they established focuses on climate change, education and public health.

(他們所創立的基金會聚焦於氣候變遷、教育和公衛議題。)

The policy laid the foundation for future economic growth.

(這個政策對未來的經濟成長打下基礎。)

常和foundation搭配的詞是charity (n) 慈善 ,charitable (adj) 慈善的,而charitable也常與 organization「機構、組織」、activity/event「活動」等字搭配使用。charitable 另一個類似的同義詞就是 philanthropic (adj) 。比爾蓋茲和他的好友投資大師華倫巴菲特也都是「捐贈誓言」The Giving Pledge這個慈善活動的一員,他們呼籲富豪們在有生之年或在遺囑裡捐出他們一半以上的財產來從事慈善,而貝佐斯的前妻瑪肯西也響應這個活動,並將離婚所得財產的一半捐出給慈善事業。這些人都是全球「著名的慈善家」 noted philanthropists。

file大家最熟知的意思是名詞「檔案」,但是file也常用來當作動詞並解釋為歸檔和正式提出(尤其在法庭上),因此報導用file for a divorce申請離婚,file for bankruptcy 申請破產也很常見,而多益測驗裡常看到file a complaint 「正式提出抱怨」。

When consumers have problems with the products they purchase, or the services they receive, they have the right to file complaints against the companies.

(當消費者對於他們買的產品或他們受到的服務有疑慮時,他們有權對公司提出正式抱怨。)

benefactor捐助者和beneficiary受益人

benefactor和 beneficiary 常常讓人混淆,benefactor 是「捐助者」donor、sponsor 的意思。比爾蓋茲和梅琳達長年來致力於慈善事業,也捐贈了大量資產給他們所關注的全球議題上面。而和benefactor 相對的就是beneficiary ,是receiver、recipient (n) 接受好處的「受益人」,這兩個字有個共同字根「 bene-」(= good)「好的」,其他也高頻率用到這字根的多益字尚有 benefit (n)「福利,益處」、beneficial (adj)「有益的」。

The benefits our company provided include health insurance and three paid vacation days.

(我們公司的福利包含健保和三天有薪假。)

Getting a 30-minute aerobic activity three times a week is said to be beneficial to your health.

(據說一星期三次、一次30分鐘的有氧活動對你的健康有益。)

pledge (n) 同義詞有promise,表示 「宣誓、誓言」,pledge也可當作動詞,一個是「宣誓」如「宣誓效忠」pledge allegiance,另一個是「承諾給予(金錢)」。

Both presidential candidates have pledged not to raise taxes.

(兩位總統候選人都保證不增稅。)

The billionaire pledged one million dollars in disaster relief fund.

(那位億萬富翁承諾給予一百萬的災難救助金。)

熟齡離婚 Gray Divorce

大家除了對他們財產和慈善事業在離婚後會怎麼分配,梅琳達會拿到多少離婚費用感興趣外,有些人也討論為何這對夫婦在經歷了27年的婚姻、過了知天命的年紀後還會選擇走自己的路?是否有第三者的介入呢?近年來在美國甚至日本也發現50、60歲夫妻的離婚率有上揚的趨勢,在英文上也有代表熟齡(銀髮族)離婚的詞,Gray Divorce和 Silver Splitters。

專家發現這個年紀的夫妻,小孩通常已經成年,責任也減輕了,有些夫妻甚至有空巢的憂鬱,因此比較容易開始思索自己的後半生。加上女性的經濟和自主力也較以前更強,而近年來人們也更關注「幸福」的議題,因此「銀髮離婚」的趨勢上升。 蓋茲夫婦最小的女兒今年剛好滿18歲了,似乎也符合Gray Divorce 的特色, 不過從他們的聲明裡也看不出真正的原因為何,只多了讓大家茶餘飯後聊天的話題。

"We continue to share a belief in that mission and will continue our work together at the foundation, but we no longer believe we can grow together as a couple in the next phase of our lives. We ask for space and privacy for our family as we begin to navigate this new life."(Bill Gates' Tweet)

(我們繼續對基金會的任務有共同信念,將會持續基金會的工作。然而,我們不再認為彼此能以夫婦的身份,在生命的下一個階段共同成長。希望大家能給予我們家人空間和隱私,讓我們能開始航向新的人生。)

phase (n) 意思是「階段」,同義詞有stage、 period。

The pharmaceutical company reported that the vaccine was 95% effective in the final phase of clinical trials.

(藥廠說他們的疫苗在最後一階段的臨床實驗中達到95%的效力)

navigate (v)的意思則是「導航,航行,確定方向;克服、走出 (困境)」。

【多益模擬試題】

1. Some studies suggested that taking vitamin supplements has __________ effects on health.

(A) benefit

(B) beneficial

(C) beneficially

(D) beneficiary

2. A formal complaint __________ against the company for discriminating against female employees.

(A) filed

(B) has filed

(C) was filed

(D) has to file

解析:

1. 正解為(B)。本題為單字的字義和詞性題,空格處後面是名詞,前面為動詞has,因此空格需要一個形容詞,只有(B)為形容詞,(A)、(D)皆是名詞,因此正確答案為(B)。題意為「部分研究顯示服用維他命補充品對健康有益處。」

2. 正解為(C)。本題為文法題,由於主詞為complaint因此需要用被動形式,(A)、(B)、(D)皆為主動,has to為「必須」,所以正確答案為(C)。題意為「這個公司因歧視女性員工被提告。」

延伸閱讀》release、discharge、dump哪個才是日本「排放」核廢水的英文?