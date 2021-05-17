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「可能無法全做完」篩檢民眾仍掌聲謝醫護！柯文哲感性曝最暖一幕

▲▼柯文哲曝疫情中最暖一幕，篩檢者對醫護報以掌聲致謝。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

▲柯文哲在快篩站看到超暖一幕，忍不住感性發文。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

「#今晚我想來點真心話。」台北市長柯文哲16日晚間在臉書感性發文，除了保證台北市政府一定會扛起來、面對這波突然爆發的疫情，也呼籲大家一起齊心抗疫，更貼出多張快篩站的照片，感謝醫護人員的努力，以及前往篩檢的民眾能給予醫護體諒，「即使大敵當前，人們仍能相互體諒、感同身受。」

柯文哲文中表示，為了確保防疫的量能足夠，這幾天北市府全體總動員，「政治的核心是執行力，現在就是考驗我們的時候。台北市政府一定會扛起來，面對這場突然爆發的疫情。」接著提到，目前疫情洪峰可能還沒到，所以為了更快速找出社區潛藏的感染者，台北市4天內迅速設了4個快篩站。

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▲▼柯文哲曝疫情中最暖一幕，篩檢者對醫護報以掌聲致謝。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

▲▼柯文哲視察中興院區篩檢站。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

▲▼柯文哲曝疫情中最暖一幕，篩檢者對醫護報以掌聲致謝。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

他貼出多張照片，分享這幾天的快篩情況，「第一天，在中興院區的站點，人潮洶湧，醫護人員一直篩檢到深夜，但還是有上百位沒辦法做完」，想當然耳，民眾一定等到怒氣沖沖，但經過醫護同仁耐心解釋、遞上號碼牌後，民眾很快就平靜下來，「我想那是因為他們知道，自己將會得到完善的照護，覺得可以安心。」

隔天一大早，醫護人員用廣播宣布採檢流程，也有宣達「醫療量能有限，可能無法全部做完，但我們還是會先發放號碼牌，做不到的請隔天再來」，讓人感動的是，這時候現場竟然出現此起彼落的掌聲，醫護人員聽到的都是體諒、鼓勵與感謝。

柯文哲不禁讚嘆這一幕，「這也是這幾天來，在疫情中得到的最大鼓舞；即使大敵當前，人們仍能相互體諒、感同身受。」最後他呼籲大家一起齊心抗疫，不管是北市所有醫護或是市府團隊都會很努力，民眾只要「#戴好口罩」、「#勤洗手」、「#沒事就乖乖待在家」，大家一定會撐過去。

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