59萬→32萬！北捷運量減少27萬人次　籲旅客「這2時段分散搭車」

▲上班上課時段捷運人潮稀少。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

面對新冠疫情升溫，15日本土確診達180人、16日本土確診達206人，雙北也於日前升到防疫警戒第三級，台北市長柯文哲更是呼籲大家「沒事給我待在家」。台北捷運公司17日統計，在柯文哲下達「待在家」命令後，15日總運量約59萬人次，比較上週同日總運量，少了近100萬人次；16日總運量則更少，僅32萬人次，也與上週同期少了近100萬人次。

為配合中央流行疫情指揮中心、北市府防疫政策，台北捷運15日起，捷運維持原行駛班距，並將持續觀察人潮情形，滾動調整行車班距；同時北捷將加密場站清消頻率，由原4小時縮短為2小時；列車營運時間清消頻率，將由原8小時加密為4小時；至於東區及中山地下街，進出均採實聯制，營運時間彈性調整為每日7時至23時，同時封閉部分地下街出入口。

北捷呼籲民眾，因應彈性上班，請多利用上午7時30前或上午8時30分後搭車，並多利用旅客較少的頭尾車廂以分散尖峰人潮，站務人員也將加強宣導月台及大廳旅客分散候車避免集中。

被問到15日、16日總運量，台北捷運客服新聞組長蔡宏俊表示，15日北捷總運量約為59萬人次，相較於上週8日總運量約159萬人次，少了近100萬人次；而16日總運量為32萬人次，比上週9日總運量132萬人次，同樣也少了近100萬人次。

不過，蔡宏俊強調，運量為客觀數據需長期觀察，感謝旅客全力配合防疫，呼籲旅客多利用上午7時30分前或上午8時30分後，旅客較少及頭尾車廂搭車，務必全程佩戴口罩分散時段搭乘。

▼0517捷運上班人流。（圖／記者周宸亘攝）