女LINE亂傳「錦州鵝肉店員中鏢」　客嚇爆退訂！店家怒告抓到3人

▲劉女傳送假訊息遭中山警方傳喚到案並函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近來台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情險峻，台北市中山警分局接獲轄區內錦州街兩家知名鵝肉店業者報案求助，有特定人士透過LINE群組散發「錦州街鵝肉店內有員工染疫，請大家不要前往消費」假訊息引發店家困擾，中山警方獲報後成立專案小組展開追查，發現原來是劉女（60歲）聽到疑似員工染病八卦後，未經查證就透過LINE群組向該店員工及親友散播不實訊息。

北市警中山分局證實：日前接獲2家鵝肉店業者報案，在LINE通訊軟體群組內瘋傳上述訊息，造成顧客退訂及消費者恐慌，中山分局立即成立專案小組偵辦，經抽絲剝繭後，循線查獲劉女等3人涉嫌傳遞假訊息，警方循線將3人約談到案，詢後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等罪嫌，函送台北地方檢察署偵辦。

警方指出，該假訊息之傳遞是劉女、50年次聽聞曾去過錦州街鵝肉店消費之顧客傳述「錦州街鵝肉店有員工染疫」，遂以通訊軟體告知常出入鵝肉店之員工賴女、賴女接獲訊息後後再轉傳給劉姓男子友人，劉還將假訊息轉傳至人數更多的群組，經2家鵝肉店知曉後向警方報案，中山分局比照偵辦重大刑案，立即循線偵破，並函送台北地方檢察署偵辦。

警方呼籲：民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可罰3年以下有期徒刑、拘役或台幣300萬元罰金。

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