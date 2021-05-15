快訊／柯文哲宣布「病床開放最大量」　北市有專責374、隔離429床

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心15日宣布，新增180例本土個案、5例境外；其中在本土個案方面，已經宣布實施三級警戒的台北市有89例、新北市則有75例。對此，北市府15日下午召開記者會指出，轄內專責病床共可開放374床、負壓及一般隔離病床共開放429床，會視疫情發展狀況，本市所有醫院陸續擴大開放專責病床至最大量。

▲台北市政府盤點醫療量能。（圖／北市府提供）



衛生局長黃世傑指出，聯合醫院和平院區會以最快速度恢復量能，啟動為應變醫院；第二，聯合醫院會擴大開放專責病床，由77床增加為120床；第三，本市其他醫院即日起擴大開放，由112床增加為254床。

第四，本市專責病床共可開放374床；第五，負壓及一般隔離病床共開放429床；第六，視疫情發展狀況，要求本市所有醫院陸續擴大開放專責病床至最大量；第七，會與中央協調設立第二家應變醫院。

中興院區院長蔡景耀表示，5月13日開始開設萬華專案檢驗站，14日一天，4大檢驗站中興院區、剝皮寮、和平，總共檢查近600位民眾，會盡最大力量扮演醫療角色。

▼北市擴大篩檢。（圖／北市府提供）

▼0515雙北市防疫3級警戒。（圖／流行疫情指揮中心提供）