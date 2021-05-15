1天炸180人確診！醫護哥直擊象山公園　「阿公阿嬤一舉動」怒炸　

▲阿公阿嬤沒戴口罩，超母湯！（圖／翻攝信義區三兩事）



網搜小組／劉維榛報導

行政院長蘇貞昌指出，昨（14）日單單一天竟增180例病例！人人僅戴口罩自保，一名男醫護人員卻驚呼，今（15）日早上經過北市象山公園，愣見超過20位長輩「無罩」做早操，氣得原PO痛批，「真的很危險，請有看到這篇知道自己家裡人有去公園的，請他們戴起口罩！」

一名男網友在臉書《信義區三兩事》傻眼表示，今早路過象山公園時，發現涼亭廣場周圍，有不少長輩正在做早操，儘管每人保持安全距離，但再仔細一看，「卻沒半個人戴口罩，也都散布在各個通道。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為護理人員的原PO，對眼前景象感到呲之以鼻，「真的很危險！」原PO不禁感慨，正值疫情緊繃時刻，醫護堅守崗位，辛苦穿著防護衣上戰場，「每個汗流浹背，也害怕著自己得病，身體累心裡也累」，只為了不讓台灣淪陷。

文章曝光後，底下網友也大聲疾呼，「菜市場才是真正令人反感的地方，老人出沒最多，但也是最不聽話的一群」、「請他們在家做早操吧，運動不一定要在外面」、「他們有看電視的會回你：開放空間欸」、「其實說到戴口罩防疫，那就完全不該在外用餐，平常如何戴，一到用餐時刻，全都要拿掉，一邊吃一邊高談闊論，才真是飛沫四射」、「老年人若患新冠肺炎是易重症族群，拜託大家真的要跟自己家中長輩溝通，請他們出門在外戴好口罩，勤洗手」。

▼網友驚呼，菜市場也一堆人沒戴口罩！（圖／翻攝信義區三兩事）

