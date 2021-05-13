人與人連結早有先例！日風俗店「舔乳服務」成破口...600人染疫

▲日本與南韓早就出現過「人與人連結」的傳染案例。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者王佩翊／編譯

衛福部長陳時中13日上午到立法院接受質詢時表示，蘆洲前獅子會長與萬華區個案（茶藝館女員工）有「人跟人接觸，這樣的連結」，「人與人的連結」一詞瞬間引發網友熱議，甚至成為社群軟體目前人氣最高的關鍵字。然而在疫情相對嚴重的日本與南韓，其實早就有像這樣透過「人與人的連結」，造成感染的案例發生。

日本北海道札幌知名的紅燈區「薄野（すすきの）」2020年7月就曾經在某風俗店發生大規模的群聚感染。相關單位發現，當時有數十名染疫者全都是這間風俗店的員工或是顧客，經調查才得知，該風俗店提供「舔乳頭」的服務，但是卻沒有進行適當的消毒，疑似就是因此才會引發群聚感染。

據了解，原本該風俗店在提供此項服務時，都會認真消毒，但是因為頻繁的消毒，反而會導致女方的乳頭乾燥，為了保障客人的「使用體驗」，因此才會取消消毒環節，怎知卻成為另類防疫破口。據悉，當時有一位染疫人士先購買了此項服務，隨後將病毒殘留在小姐的身上，之後便一路傳染給其他客戶與風俗店的員工。根據女員工所接待的「顧客人數」推估，這項舔乳服務造成的感染規模恐達到600人。

另一方面，南韓釜山4月也出現聲色場所的群聚感染事件，導致疫情惡化，因此當局也下令要將防疫警示從1.5級提升至2級，並下令阻斷所有「夜生活」。

捕蚊神器吸力強、好清理！支援USB隨插即用