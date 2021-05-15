桃園婦搭客運拒戴口罩！　堅持不下車狂跳針：18塊車錢還我

▲桃園婦人搭客運時把口罩拉下，經勸導仍不從，態度囂張。（影／翻攝自Facebook／爆怨2公社）



記者崔子柔／綜合報導

台灣本土疫情升溫，多數民眾重拾謹慎心態抗疫，不過近日一位桃園婦人搭客運時把口罩拉下，經司機提醒仍堅持不戴好，最後請來員警協調，該名婦人卻要求司機「退還車資18元」她才願意下車，囂張的態度讓人看了不予置評。

原PO昨（14）日在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，這名婦人13日下午2時30分左右搭上桃園某客運，投幣前往坐位後，又將口罩拉到下巴處。司機再次停醒要將口罩戴好，也說「你上次已經這樣，這次還要這樣嗎」，疑似已經是累犯，沒想到該婦卻回嗆「你去叫警察啦！」

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▲婦人堅持不將口罩戴好。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）



隨後司機將車輛開至中壢區普仁派出所，員警上車協調時，該婦依然態度強硬，要求司機退還她投下的車資18元，頻喊「怎樣啦你」、「他拒載他就還我阿」、「18給我」，讓整車其他人都相當無奈。

影片被上傳後，引起網友熱烈討論，紛紛表示「警察為什麼不立刻開罰？」、「就直接還她18，再罰她15000啊」、「別再勸了拜託，開罰，多罰幾個上新聞」、「直接開罰了，還退什麼18元」、「怎麼老是有這種人，而且還都不會染病就怪了」。