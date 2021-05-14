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「病毒生根進入社區」！難靠圍堵控制　醫憂：疫情進入完全不同階段

記者張乃文／綜合報導

新冠肺炎疫情進入高峰，指揮中心今（14）日公布新增本土病例共29名，繼週三單日暴增16例本土個案後，再次創下本土確診新高。對此，醫師們也紛紛呼籲大家，一定要做好防疫，勤洗手、戴口罩。而前台大感染科醫師林氏璧表示，「社區現在就是多點開花了」，要靠圍堵方式控制下來的機率愈來愈低，「疫情會進入完全不同的階段」。

▲▼台北市萬華區大消毒 街道 茶館。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市萬華區爆出多例確診者進行大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

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指揮中心表示，初步調查，新增個案與先前確診個案之流病相關性，其中16例與臺北市萬華區茶藝館及周邊相關；5例與案1203及其相關個案有關；1例與宜蘭遊藝場個案相關；7例尚查無相關性。

林氏璧在臉書發文指出，感染源調查中的這7例是重點，「我的感覺是社區現在就是多點開花了」，病毒生根進入社區的機率繼續增加，要靠圍堵的方式控制下來、清零的機率「越來越低」，且疫情會進入完全不同的階段，要有這樣的思想準備才行。

▲▼14日新增的29例本土確診案列表 。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲14日新增的29例本土確診案列表 。（圖／中央流行疫情指揮中心提供，點圖可放大）

林氏璧提到，目前醫院也開始大量做新冠檢測，不管是醫師懷疑或是民眾主動，這一週內案例增加數可看出社區病毒到底擴散到什麼程度，會決定之後的走向，因此接下來的幾天非常重要，「這次真的不一樣」。至於觀察期是否到6月8日之前，他則認為「看起來不會這麼樂觀」。

「病毒基因定序、傳統疫調，其實可能會越來越不重要了」林氏璧表示，接下來要仔細觀察的是檢驗量能，輕症、重症人數，還有醫院收治量能的監測，做最壞的打算，最好的準備。而常被談論的普篩、封城或疫苗等種種政策，相信指揮中心的專家小組都會幫我們做最好的決定，大家不需要擔心，到了什麼階段，就會怎麼處理。

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