「大雄胖虎在製毒」　毒團藏露營區煉247kg葡萄口味毒咖啡

▲檢調查獲製毒集團以卡通人物角色互稱，躲在露營區附近製作三級毒品「喵喵」。（資料照／記者游芳男翻攝）

記者劉昌松／台北報導

製毒集團今年初在宜蘭縣武荖坑風景區入口附近，租下1棟透天厝，偷偷在裡面鍊造毒品「喵喵」，準備加入糖粉製作葡萄口味的毒咖啡包販售，成員為免遭查緝，彼此以日本卡通哆啦A夢的角色互稱，不到1個月就遭查獲，扣得成品247公斤，台北地檢署14日依起訴番柏丞等4人。

有毒品前科的番柏丞，因為投資蔬果期貨失敗，欠下數百萬元債務，從蕭姓男子口中得知，協助製毒的話，可獲利至少200萬元，而番之前製毒時的學徒林靖軒等人，原本在做酒店經紀，因疫情影響業績，也極需現金還債，因此和黃郁翔、池煜桓一起加入師父番柏丞的製毒計畫。

▲檢調查扣247公斤的成品，以及調味用糖粉、葡萄汁粉。（資料照／記者游芳男翻攝）

製毒集團在2021年1月初，選擇到全台最大露營場武荖坑風景區附近，租下透天厝當工廠，並由蕭男指示，成員另外買新手機，以內建FACETIME軟體聯繫，並且各自暱稱「叮噹」、「京(靜)香」、「BOY(大雄」、「胖(虎)」，以躲避查緝，然後就用未列管、可自由買賣的2-碘-4-甲基苯丙酮等原料製作俗稱喵喵的4-甲基甲基卡西酮。

檢調獲報後，在同月15日就突襲搜索，查扣喵喵成品247公斤，以及準備用來調味的糖粉、葡萄汁粉、包裝封口機，落網的製毒師為了保護師父，還謊稱同夥靜香是個女的，但仍被辦案人員戳破並拘提番柏丞到案，檢察官林劭燁依製造第三級毒品等罪起訴番等4人，另外通緝召集製毒的蕭姓男子。

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