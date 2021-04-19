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社福團體義賣募款告急！　魏應充揪民眾給予「愛的GOOD力」　

▲頂新和德文教基金會持續力挺社福團體，第三波「疫情相挺‧愛的GOOD力」活動，邀請民眾透過捐款或是購買公益義賣商品，給予社福團體愛的鼓勵。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者陳珊珊／採訪報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，有近9成受訪的社福團體表示義賣商品收入減少約4成，募款的情況更是持續告急，頂新和德文教基金會13日公布第三波「疫情相挺‧愛的GOOD力」專案，邀請民眾一起力挺社福團體。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充（中）邀請民眾一起力挺社福團體。（圖／記者張凱喨攝）

頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，「我們希望社會上的善與愛能不斷循環，我想台灣的社福團體多少都受到疫情的影響，衝擊了捐款與義賣商品的數量，我們該怎麼鼓勵與激發民眾的愛心，來一起支持社福團體，讓這份愛延續下去，我認為這很重要」。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充。（圖／記者張凱喨攝）

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡說明，「我們延續疫情相挺『公益共好包』活動，這一次推出『愛的GOOD力』，我們鼓勵民眾捐款支持公益團體，另外也推出『好物嚴選』，民眾可以透過購買公益團體的好物來力挺他們，頂新和德文教基金會這邊會再加碼回饋，只要民眾捐款或消費滿1000元以上，到活動網站登錄後，就有機會獲得環保餐具卷與公益商品」。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲民眾捐款或消費滿1000元以上，就有機會獲得環保餐具卷。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡。（圖／記者張凱喨攝）

頂新和德文教基金會這一次除了延續捐款回饋禮之外，更推出「好物商店」企劃，提供網路平台協助社福團體推廣商品，魏應充也現場當起第一位客人，品嚐、體驗義賣商品。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲飛夢林咖啡店的培力少年咖啡師（左）來到現場呈現咖啡拉花，邀請頂新和德文教基金會創辦人魏應充（右）品嚐。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充（左）與白永恩神父基金會院生阿龍（右）體驗手抄紙創作。（圖／記者張凱喨攝）

善慧恩基金會董事長彭春貴分享，「我們一路以來都受到頂新和德文教基金會的許多關心，魏董事長也曾經到我們的咖啡館，了解現場的實際狀況，讓我們非常感動，今天特地把所有咖啡機從屏東搬到現場，讓大家看見孩子們的成就，因為大家的愛，改變了孩子們的生命，這就是我們常講的『化標籤為勳章』」。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充在手抄紙上寫下「公益共好」。（圖／記者張凱喨攝）

白永恩基金會主任林秀慧說：「在疫情之前，頂新和德文教基金會就已經給我們許多支持，這一次又提供曝光平台，讓我們身障朋友的手工作品能夠被大家看見，也能被社會大眾肯定，我覺得非常感謝」。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲記者會現場呈現許多社福團體的義賣商品。（圖／記者張凱喨攝）

頂新和德文教基金會力挺社福團體不落人後，在過去兩波的「疫情相挺」專案，實際捐助金額高達5000多萬，幫助40多個社福團體解決燃眉之急，也帶動民眾發揮愛心，透過實際活動拋磚引玉，攜手各界給予社福團體「愛的GOOD力」。

►►點我去看更多「疫情相挺‧愛的GOOD力」資訊

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