說好CD組輪流停電！「ABEHJ」跟著全斷了　網哀號：停快1小時

記者曾筠淇／綜合報導

台電興達電廠今（13日）下午2時因事故停機，造成系統供電能力不足，全台多處地區大停電。為了確保電網安全，將採取分區輪流限制，目前針對C組及D組進行輪流停電。不過，就有其他非C、D組的網友哀號，「可是我剛剛的地方是B也停電了」、「E組也停了快一個小時」。

▲各地大停電。（圖／記者劉亭攝）

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台電公司為了確保電力穩定供應，在緊急狀況必須限電時，供電饋線分為A至F組，今年緊急輪流分區停電組別為C、D組，因此，下午3時起兩組別輪流停電50分鐘，直至修復為止。

▲事實上根本不只C、D組的民眾受影響。（圖／記者劉亭攝）

不過，理論上明明只有C、D組的民眾會受到影響，但卻有其他組別的人也遇到停電情況。就有不少網友在臉書社團「宜蘭知識+」上表示，「H組一樣停電」、「可是我店裡B區剛剛停電了」、「J也停電啊」、「H組16點有停，16:50才有電」。

此外，也有讀者提供稍早收到的緊急通知：

【緊急通知】

台電公司通知因興達電廠事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計5月13日時開始執行緊急分區輪流停電，請各廠商自行查詢電費單「緊急輪流分區停電組別」，倘屬於「C或D」組別者，將自15:00起兩組別輪流停電一小時，直至修復為止。

C組：15:00-16:00

D組：16:00-17:00

C組：17:00-18:00

....兩組替換輪流。

※若查詢電費單非C、D組別，此次停電不受影響。