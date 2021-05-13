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CD組輪流停電進入第4輪！AB組揭「4年前熱炸慘況」：比這次更崩潰

記者黃可昀／綜合報導

高雄興達電廠事故停機，造成供電量不足，下午3時開始執行分區輪流停電，此次停電組別為C組與D組，兩組輪流各停電1小時，直到電廠修復為止，其他組別則不受到此次停電影響。不少民眾哀號，在修好以前都要經歷1小時有電1小時沒電的窘境，「C組想哭，家裡大門不知道開不開得了。」

▲▼全台大停電。（圖／記者白珈陽攝）

▲CD組把握有電的時光，用1小時就又會沒電了。（圖／記者白珈陽攝）

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據了解，每個月的電費單上會註明「緊急輪流分區停電組別」，這次停電對象為C組與D組，自下午3時起兩組別會輪流停電1小時，稍早C組已從下午3時停電至4時，接著換D組下午4時停電至5時，又換回C組下午5時停電至6時…以此類推，直到電廠搶修完畢。

一名網友在PTT表示，「這兩組你一小我一小的輪流到正常為止」，其他組別卻不受到此次停電影響，彷彿兩個世界，為什麼其他組別不用一起輪流停電，「為啥C跟D比較慘啊？」

▲▼高雄興達電廠外觀。（圖／民眾提供）

▲高雄興達電廠外觀。（圖／民眾提供）

網友留言，「四年前是AB阿」、「上次AB這次CD，不知道會不會下次輪到我家的E」、「 上次停AB，本肥熱到差點溶解」、「上次絕對比這次還崩潰，熱到一直去浴室沖冷水」、「我印象上次還不是輪流，是一直停」、「以前住AB現在搬到CD了最倒楣」。不過有部分網友反映，其他組別下午3時許也是被無預警停電，「E組剛剛也停了啊，該不會下次EF停電時我又要停吧」、「我家就H組也停一個多小時，哭啊。」

據了解，停電組別分為3大類，第一類是A、B組，屬於緊急限電類型，出現突發事故時，需要進行立即限電，且大多是無預警停電；第二類是C、D、E、F組，屬於計畫限電類型，當工業用戶與緊急因應措施都準備好後，各組會輪流停電，每組每次停電50分鐘，通常會預先通知；第三類是H、I、J組，屬於特殊不限電類型，這組全是醫院、國防、交通、政府機關及電廠設備周邊住戶，所以不會執行限電政策。

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