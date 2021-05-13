台灣水逆！一周內「本土爆+股市崩+大停電」　網全哀號：亡國感好重

▲指揮中心記者會開到一半停電。（圖／記者洪巧藍攝）

記者邱晟軒／綜合報導

今（13）日下午3點全台傳出大停電災情，根據各地網友回報，台北、高雄、嘉義、台中及苗栗各行政區都有災情，不久後國家警報聲響起，台電指出原因為興達發電廠事故導致。對此，有網友表示，國內這一周內憂外患不斷接種而來，還有什麼糟糕的事情會出現嗎？

對此，有網友在批踢踢八卦板上發文直呼，疫情大爆發，每天一堆本土案例噴出，股市大崩，昨12日一度單日暴跌1400點，全台缺水，梅雨變成沒雨，颱風被擋在外面，今天又發生全台大停電，內憂外患不斷接種而來，還有什麼糟糕的事情會出現嗎？

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貼文一出，立刻引起許多網友紛紛留言，「還有台鐵這個笑話早上癱瘓通勤」、「到底是誰的螺絲鬆了？」、「你別立FLAG」、「中共現在攻台，真的不用太費力」、「還有前陣子警界敗壞」、「台灣還缺什麼災厄？」、「亡國感超重」。

行政院發言人羅秉成表示，目前興達電廠因事故導致全廠停機，系統供電能力不足，預計13日下午3點開始執行緊急分區輪流停電，台電會盡全力搶修，並於查明原因後向各界報告。政府已經掌握狀況，請國人同胞鎮定，不必驚慌，也請民眾勿相信並傳遞坊間未經證實的假訊息。