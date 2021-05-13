蘆洲獅子哥1傳19人「暗黑始末一次看」　陳時中曝：確診者腦袋空白

▲陳時中坦言，茶藝館環境複雜，交叉感染可能性增高！（圖／ETtoday新聞雲直播）



記者劉維榛／綜合報導

繼昨日前獅子會會長（案1203）「1傳10人」爆發後，今（12）日新增的13例本土，其中有9例也與他有關聯，另3例與萬華茶藝館有關，1例感染源則待釐清，等於連2日共有19例確診。《ETtoday新聞雲》也詳細整理出「蘆洲獅子哥」完整足跡、發病史，暗黑始末一次秒懂。

回顧60多歲「前獅子會會長」的染疫史，他在5月7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，5月9日因發燒至新光醫院就醫採檢，並於11日確診（Ct值18）。針對足跡史部分，他在5月4日晚上出沒新莊區晶華亭餐廳、萬華某茶藝館；5月6日曾去蘆洲區的來來按摩蘆洲長安店、大風車婚宴會館；5月7日去菜市場、SOGO台北復興館；5月8日去過三重力行市場、林口三井Outlet、國父紀念館、海霸王餐廳蘆洲館。

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5月9日去基隆八斗子釣魚、好市多新莊店、新竹城隍廟、天母銀座日式料理；5月10日去過好市多北投店、蘆洲孫東寶牛排館、新北石門海鮮餐廳，統計蘆洲獅子哥短短7天就去了36個地方。

▼獅子會前會長疫情足跡，點圖可放大。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)



▲前獅子會會長足跡。（圖／指揮中心提供）



據了解，前獅子會會長曾在蘆洲某餐廳內恭喜會長交接，參與的賓客幾乎都沒佩戴口罩，有人還在台上一起高歌。結果12日，指揮中心便宣布，前獅子會會長「1傳10人」群聚首例，其中案1218為妻子，甚至讓各界一度冠上超級傳播者的封號。

▲12日10位確診者介於50多歲至70多歲！（圖／曾梓倩製）



由於萬華阿公店也新增2本土，包括案1220為60多歲女性，在「鴻達茶藝館」工作；案1221為50多歲女性，則在「楓香清茶館」工作，疫情確診背後，竟與前獅子會會長息息相關。衛福部次長石崇良稍早證實，蘆洲獅子會前會長曾到北市萬華區茶藝館，並與該茶藝館的確診個案有所接觸，且雙方相處時都沒戴口罩，且平時活動力滿強的，生活也滿活躍的。

而今日最近本土案例，指揮中心表示，案1245、案1246、案1248、案1250、案1251、案1253及案1255至案1257等9人，為7男2女，年齡介於30多歲至80多歲，其中4人無症狀，5人曾有症狀（發病日介於5月6日至5月11日）。9人因曾與案1203於同餐廳用餐，匡列為接觸者並進行採檢，於今日確診。

針對整個疫情（桃園→新北→宜蘭）串聯，是如何讓確診者突破心防，說出到訪到哪？陳時中坦言，當然病患一開始無法講答案，是慢慢詢問出來，一方面病患得知確診時都是恐慌的，腦筋幾乎是一片空白，加上是生活隱私而不敢講，都是靠疫調人員耐心詢問與分析，以及通聯記錄、監視器等，才可以慢慢釐清楚的。

▼台北市萬華區大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）





