1個電廠跳電卻「全台都限電」？各區黑一片哀嚎　鄉民點破關鍵主因

▲全台大停電。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃可昀／綜合報導

全台各區域路線出現停電狀況，很多人一收到國家級警報都還來不及反應，就「啪」一聲斷電剩下整片漆黑。目前掌握的資訊為興達電廠停機，導致全台大停電，這令網友們相當不解，「為什麼一個電廠跳掉就要限電啊？」

據了解，台電發出的警報簡訊提到，興達電廠今日（13）下午2時37分發生事故造成全廠停機，預計下午3點開始執行「緊急分區輪流停電」。

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一名網友在PTT發問，為何一個電廠跳電就要全台限電，「我們的電力用到這麼剛剛好，差一個廠就不行了的喔？」難道是興達電廠規模巨大，佔台灣供電量極大比例，才會造成影響範圍擴及到全台各區域嗎？

▲很多人一收到警報通知就瞬間斷電。（圖／記者施怡妏攝）



網友認為，最大問題在於備載容量不足，平時電量供給足夠，但只要有個大電廠出包，就會導致今天這種各區停電的窘境，「維基說是僅次台中與大潭的第三大發電廠，但差距多少不知道」、「說好的備載容量綠燈，結果一個電廠掛了直接限電」、「不缺電只是也沒足夠備載」、「備轉容量都抓那麼緊，以後輪流限電變常態也不要太意外。」

行政院發言人羅秉成稍早表示，興達電廠停機造成系統供電不足，目前執行分區輪流停電方案，台電正盡力搶修中，詳細停機原因調查後再向外界報告。

