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打疫苗就可抽100萬美元　俄州長力挺：保護生命比錢重要

▲▼新冠肺炎,美國疫苗接種,成年人。（圖／路透社）

▲美國疫苗運動持續燃燒。（圖／路透社）

美國俄亥俄州（Ohio）12日宣布疫苗運動新計畫，利用價值100萬美元抽獎活動，鼓勵民眾前往接種疫苗，獎金將由聯邦新冠基金支付。面對外界「浪費錢」等指控，州長德萬（Mike DeWine）強調，「不打疫苗才是浪費將被病毒奪去的生命。」

俄亥俄州州長德萬推特發文，「5月26日起或2週後，每周三將宣布一名獲獎者，只需接種至少1劑疫苗，就能得到100萬美元獎金，為期5週。他強調，所有年滿18歲俄亥俄州民眾都具參與資格，對於未成年民眾，政府將提供「俄亥俄州立大學4年全額獎學金」，包括全額學費、住宿費與伙食費等。

美國多州均已發佈方案，激勵民眾接種疫苗意願，包括西維吉尼亞州（West Virginia）提供施打疫苗16-35歲民眾100美元儲蓄券、新澤西州（New Jersey）提供免費啤酒、紐約（New York）提供免費地鐵券等，但俄亥俄州獎金數字仍是第一。

德萬同日發出聲明，請求俄亥俄州衛生部撤銷強制防疫措施，「是時候結束防疫命令，這一年來大家都遵守規定，一同勇敢對抗新冠病毒。」德萬早前因積極應對疫情受到兩黨讚賞，但由共和黨控制的立法院3月起限制州長發佈防疫命令的權力，大幅削弱德萬對於疫情法規的影響力。

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