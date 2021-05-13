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影／疫情非完全失控！醫：封城、普篩「不專業」防疫用字應調整

新聞節目中心／綜合報導

國內疫情延燒，中央行疫情指揮中心13日又公布新增13例本土個案，其中9例與案1203相關，3例和萬華阿公店相關，1例調查中。而面對各界討論普篩、封城聲浪再起，中華民國醫師公會全聯會發言人羅浚晅今在ETtoday《雲端最前線》節目中呼籲，普篩及封城「這些都是屬於不夠專業的防疫用字」，應該要調整，「我們有更好的表述」。

▲▼中華民國醫師公會全聯會發言人羅浚晅,資深財經專家黃世聰。（圖／翻攝雲端最前線）

羅浚晅在節目中指出，希望「封城」兩字不要在台灣社會上繼續再講，「為什麼？因為它真的沒有意義」，所謂封城，到底追求的是武漢封城，還是湖北、黑龍江封城？又或是歐洲的封城？每個人對「封城」的理解不同，「封」卻是給人絕望的感覺。

話鋒一轉，羅浚晅強調，如今台灣既然有所謂第二級、第三級警戒，以及相應的防疫作為，這可以講得清清楚楚，且相關標準事實上是在去年訂定，如今也能將第二級、第三級配套、因應防疫作為進行調整，「我想全世界沒有人規定說只要進到第三級，就一定是5人以上都不能集會、上班」。

羅浚晅並說，現在到了疫情下半場，很多事情都要想一想，台灣（防疫）值得驕傲的事情，並不會因為一天出現16個確診就被動搖，也希望大家不要再政治口水。他進一步說，回過來看，「普篩」「封城」都是屬於不夠專業的防疫用字，應該要調整，「我們有更好的表述，為什麼不要參考看看？」

▼台北市萬華區大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台北市萬華區大消毒 街道 茶館。（圖／記者屠惠剛攝）

另一方面，談起「基因定序」，羅浚晅則說，在公共衛生中有兩大範疇，一個是基因定序，另一個則是人與人的接觸狀況，也就是說今天知道了基因定序，要再進一步去了解人與人在什麼地方接觸到。而在昨天的個案中，蘆洲獅子會長與萬華茶室間有「人與人的連結」，代表若要去界定幾個群聚「我們可以放心」，因為這不是另一起群聚。

羅浚晅接著解釋，基因序列的定序，則解釋了這並非不明感染源，現在只要把輪廓連結起來，並給了大家一個信念，「我們本來擔心說，好像整個社區多點爆發，森林大火到處在燒，可是現在看起來是同個火苗飄過來，只是要找到哪個人、火苗怎麼飄過來，讓大家更安心」，也讓民眾知道，台灣現在並不是在一個完全失控的大火中。

台股崩跌怎辦？專家提2大操作建議

受疫情影響，台股13日早盤開低下殺，盤中買盤進場一度翻紅，不過仍難敵獲利了解賣壓，終場收在15670點，下跌232點或1.46%，成交量5682.8億元。

對於台股連日大跌，資深財經專家黃世聰則分析，股市跌得那麼重，事實上跟期貨比較有關係，所以事實上股民損失並沒有很慘，損失比較慘的是有在操作期貨、操作選擇權的，「真的就非常非常慘」；而今日原本也是一開低，因為昨日長黑後本就會開低，但慢慢買盤就進來了，「我覺得現在台灣的股市，是進入一個可以中長期留意的時間點」。

談起現階段的操作建議，黃世聰表示，往下跌的時候你要去買「好股票」，因為過去在多投市場中，大家都會漲，反而很多人會混水摸魚，「所以要留意，往下跌要先去買好的股票，比如說台積電，或台灣最有競爭力的半導體公司」。

他接著說，中長期來講，美國很擔心所謂通膨，那跟通膨相關的就是一些原物料，包含鋼鐵、航運、紡織、造紙等，看起來還是有長線的保護標地，「所以我覺得可以用兩種方式，往下跌可以買台積電等比較好的公司，那如果真的盤勢穩了，可以再去操作那些跟通膨有相關的公司，用這樣來應對現在的盤勢會比較好」。

《雲端最前線第1026集完整節目FB》

《雲端最前線第1026集完整節目Youtube》

▲▼中華民國醫師公會全聯會發言人羅浚晅,資深財經專家黃世聰。（圖／翻攝雲端最前線）

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