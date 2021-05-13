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怒批文策院疑派人「搓湯圓」　賴品妤拍桌痛罵：說這種話像話嗎！

▲▼賴品妤長期關注「CCC創作集」，為台灣漫畫發聲質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲賴品妤為「CCC創作集」發聲質詢。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣漫畫平台「CCC創作集」編輯大出走，漫畫家新作品也遲遲未能上架，引發外界檢討文策院、爭議不斷。立委賴品妤今（13）日在立法院質詢文策院，先是痛罵承諾跳票、越說明越多誤解，後續提到文策院竟派人到她的立委辦公室，要她「不要跟外界民眾接觸」，讓她怒說「我是立法委員，你們要受監督，叫我不要跟民眾接觸，現在你們是凌駕在立院之上嗎？」甚至拍桌痛罵「你們像話嗎！」、「搞什麼東西！」、「不要再來找我搓湯圓」。

「CCC創作集」是孵育台灣原創漫畫內容的重要平台，2019年轉由文策院接手，但今年2月起，頻頻傳出預算問題將中止計畫、裁員、解散消息，文策院3月起對外澄清「都是誤傳」，強調不會解散；不過CCC創作集在4月29日晚間突然在臉書PO文宣告「編輯部正式解散」，引發台灣漫畫圈震撼。

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▲▼賴品妤長期關注「CCC創作集」，為台灣漫畫發聲質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲賴品妤怒批文策院跳票。（圖／記者林育綾攝）

賴品妤今（13）日在立法院質詢文策院董事長丁曉菁，怒氣騰騰以「文化內容策進院／騙殺台漫」投影片為題質詢，先是痛罵文策院承諾跳票，並提到每次召開說明會，都「越說明引發越多誤解」；更批評文策院在報告中說「行政疏失導致經費不足」十分不可取，她提到，公家單位因為主管離職，導致業務停擺，「如果今天是台電，能這樣說嗎？沒有人可以接受這種理由！」

她憤怒指出，文策院的回應說法不斷「鬼打牆」，承諾的「編輯委員會」何時成立，漫畫家新作品何時能夠上架，至今都還不明。

賴品妤最後更憤怒表示，文策院竟然派人到她的立委辦公室，要她「不要聽外界那些民眾的謠言，不要跟外界民眾接觸」，她氣憤說，「我是立法委員，竟然叫我不要跟民眾接觸，你們是要受監督的單位，現在你們是覺得自己可以凌駕在立法院之上嗎？」

她怒說「你們說出這種話像話嗎！」、「我對這件事真的很生氣」，強調「以後不要試圖找我搓湯圓」、「搞什麼東西！」

▲▼賴品妤長期關注「CCC創作集」，為台灣漫畫發聲質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲賴品妤為「CCC創作集」發聲質詢。（圖／記者林育綾攝）

丁曉菁回應，對於此事不了解，會再去了解是哪一位人員，是不是真有說這樣的話。而會議主席林奕華也提到，自己聽了也覺得很不妥，提醒文策院，委員不是找碴或對立文策院，都是希望事情更好，解決問題，若真有此事，「該跟委員道歉，就要道歉」。

對此，文化部長李永得後續接受媒體訪問也表示，自己不了解詳細狀況，但如果是真的這樣的話，「我認為（文策院）是不應該，該需要說明就要說明、該要改善就改善、該檢討就檢討」。

▲▼立法院教育委員會,文化內容策進院董事長丁曉菁專題報告。（圖／記者李毓康攝）

▲文策院董事長丁曉菁表示會再了解此事。（圖／記者李毓康攝）

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