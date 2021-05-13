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火車出軌影響近2萬人、誤點50分還寫準時　賴品妤：台鐵是雷龍？

▲台鐵列車出軌影響近2萬人。（圖／台鐵）

▲台鐵列車出軌影響近2萬人。（圖／台鐵）

記者黃巈禾／台北報導

台鐵局12日晚間辦理9283次故障列車迴送，13日清晨5時38分於台北－松山站間一軸出軌，改採單線雙向運轉，但到通勤尖峰時刻仍未修復，且列車平均延誤50分，月台看板還寫著準時，讓許多上班族苦等，最後於10時47分恢復雙線通車，因火車出軌受到影響的人數近2萬人。對此，民進黨立委賴品妤直言「台鐵反應慢半拍是雷龍嗎？」

賴品妤表示，站方遲遲無法給出明確的答案，造成民眾困擾，甚至有民眾差點錯過家人告別式，她的辦公室同仁也都被塞在火車上，差點連陳情電話都接不到，台鐵表示這次的事故原因是辦理故障列車迴送時，馱架兩度出軌，所以只能採單線雙向運轉，造成火車班次大誤點。

賴品妤指出，收到很多民眾反映，站外列車資訊並未即時同步更新，造成許多人在進站後才發現班次未準時，只能在月台乾等，也有列車已停靠車站，卻因為不是原路線的停靠站，所以不開門讓民眾下車轉乘的情形。

賴品妤認為，台鐵應變能力有待加強，這樣的情況不是單一事件，包含上次猴硐坍方，第一時間的調度接駁也不完善，每每遇到突發狀況時，台鐵沒有隨機應變的能力，無法有效疏散通勤人潮，不僅是月台，連車廂裡也擠的水洩不通，這樣怎麼保持安全社交距離？造成民眾恐慌，而台鐵總是用一句「造成您的不便敬請見諒」來帶過，卻未積極尋求解方來緩解不便，實在不應該。

賴品妤提到，從今年太魯閣事件發生至今，台鐵改革的聲浪不斷，卻未見具體成效，同樣事情一再上演，如何讓人民重拾信心？螺絲應該時刻鎖緊，這不僅是誤點問題，是旅人通行與生命安全，台鐵應該記取教訓，不再只是喊口號而已，而是立即做出反省及檢討，在面對突發狀況時能有處理危機的能力。

台鐵局表示，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。

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