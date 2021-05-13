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文策院補救「CCC創作集編輯出走」　丁曉菁：已有夥伴願意繼續合作

▲▼立法院教育委員會,文化內容策進院董事長丁曉菁專題報告。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院召開教育委員會針對「CCC創作集」，文化內容策進院董事長丁曉菁接受質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

台灣指標漫畫平台《CCC創作集》編輯大出走，引發漫畫界譁然，主管機關文策院也受到外界檢討，先前表示正積極與漫畫家和相關人才議約、補救夥伴關係，今（13）日立法院召開教育文化委員會，丁曉菁表示「已經有編輯願意繼續合作」。

立法院召開教育文化委員會，邀請文化部長李永得、文化內容策進院董事長丁曉菁列席，就「國內漫畫基地暨CCC數位平台營運管理檢討與未來我國漫畫產業扶植與推廣計畫」進行專題報告，並備質詢，多位立委也針對CCC平台提出質詢。

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《CCC創作集》是孵育台灣原創漫畫內容的重要平台，2019年轉由文策院接手，但今年2月起，頻頻傳出將中止計畫、裁員、解散消息，文策院3月起對外澄清「都是誤傳」，不過CCC創作集在4月29日晚間突然在臉書PO文宣告「編輯部正式解散」，引發台灣漫畫圈震撼。丁曉菁當時也澄清，該粉專貼文並非文策院主管發文，而是由外部合作夥伴發布，「但我們並不想要解散編輯部」。

文策院隔日緊急召開記者會說明，仍持續與幾位編輯同仁討論可進行的合約方案，並與多位漫畫家議約、召開說明會等，後續也提到會積極補救夥伴關係。

▲▼立委林奕華質詢關於CCC創作集。（圖／記者林育綾攝）

▲▼立委林奕華質詢關於CCC創作集。（圖／記者林育綾攝）

▲▼立委林奕華質詢關於CCC創作集。（圖／記者林育綾攝）

立委林奕華等人質詢關於「積極補救夥伴關係」進度；而丁曉菁今在立法院解釋，外傳沒有預算都是誤解，當時合約還在研議；經過後續積極溝通，由於不少《CCC創作集》漫畫家都會繼續合作；而目前在原有的夥伴裡面，已經有編輯願意跟原本的漫畫家合作下去。

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