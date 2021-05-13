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文策院12億搞不定「CCC漫畫平台」　可能換人做？文化部長回應了

▲▼《CCC創作集》連載平台（圖／翻攝自《CCC創作集》連載平台）

▲《CCC創作集》漫畫平台可能換單位執行？文化部長李永得回應了。（圖／翻攝自《CCC創作集》連載平台）

記者林育綾／台北報導

台灣漫畫平台「CCC創作集」近來爭議不斷，主管機關文策院備受檢討，而文化部長李永得也提到，不太清楚文策院現在有什麼困難，一年預算有近12億，而CCC平台一年需要3千萬，為什麼會無法編列，他還要了解原因，並表示「如果他（文策院）真的做不來，我們有另外其他辦法會來處理，保證會繼續營運下去」。

▲▼立法院教育委員會,文化部部長李永得專題報告。（圖／記者李毓康攝）

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▲文化部部長李永得強調CCC平台「保證會繼續營運下去」。（圖／記者李毓康攝）

《CCC創作集》是孵育台灣原創漫畫內容的重要平台，2019年轉由文策院接手，但今年2月起，頻頻傳出將中止計畫、裁員、解散消息，文策院3月起對外澄清「都是誤傳」，不過CCC創作集在4月29日晚間突然在臉書PO文宣告「編輯部正式解散」，引發台灣漫畫圈震撼。

文策院後續表示，積極與漫畫家議約，也與原先的合作夥伴溝通，提出不同合作方案，目前正等待夥伴答覆，強調CCC漫畫平台「不會解散」。

立法院召開教育文化委員會，就相關議題質詢，而文化部長李永得在會議中場休息時接受媒體訪問表示，會再與文策院溝通以固定預算來支持「CCC創作集」漫畫平台，希望明確編列固定預算，「我也不太清楚他（文策院）有什麼困難，一年文策院就有十幾億（近12億）預算，為什麼3千萬無法編列，這個我要了解什麼原因」。

李永得也提到，現在也做了最壞打算，如果文策院真的做不來，會有另外其他辦法來處理，「保證（CCC漫畫平台）會繼續營運下去」。媒體追問是否換掉文策院執行？李永得強調「我沒有這樣說」，而是說有很多方法，可以用其他方法來處理。

他認為，以自己的想像，CCC漫畫平台應該沒有這麼複雜，「但是為什麼搞那麼複雜，我想這中間問題，要詳細了解，我是希望他（文策院）兩個禮拜以內可以解決這個問題」。

▲▼賴品妤長期關注「CCC創作集」，為台灣漫畫發聲質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲賴品妤爲「CCC創作集」質詢，怒批被文策院試圖「搓湯圓」。（圖／記者林育綾攝）

而對於立委賴品妤怒批文策院試圖「搓湯圓」一事，李永得說，自己不了解詳細狀況，「但如果是真的這樣的話，我認為文策院是不應該，該需要說明就要說明、該要改善就改善、該檢討就檢討」。

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