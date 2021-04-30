漫畫圈錯愕！CCC創作集宣告編輯部解散　文策院澄清：非主管發布

▲文策院說明《CCC創作集》的下一步。（圖／翻攝自《CCC創作集》連載平台）

記者林育綾／台北報導

台灣指標漫畫平台《CCC創作集》昨29日晚間突然在臉書PO文宣告「編輯部正式解散」，引發漫畫圈震撼，顯示出團隊與主管機關文策院的協議破局。文策院今（30）為此緊急召開記者會，董事丁曉菁也澄清，該粉專貼文並非文策院主管發文，而是由外部合作夥伴發布，「但我們並不想要解散編輯部」。

《CCC創作集》最早是國科會「數位典藏國家型計畫」成果之一，以台灣歷史文化為素材，轉化為漫畫史料並數位化。2012年該計畫結束後，又經歷過民間出版社發行、停刊，後續又由文化部補助復刊發行；2019年轉由文策院接手後，去年6月停止發行實體刊物，8月起全面數位化，改為線上平台，是孵育國內創作者、生產原創漫畫內容的重要平台。

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但今年2月起，頻頻傳出因文策院預算及管理等問題，《CCC創作集》將中止計畫、裁員、解散消息，文策院3月起再三對外澄清「都是誤傳」，更承諾「不但不會中止CCC創作集平台的計畫，還會擴大規模」。

不過《CCC創作集》昨29日突然在臉書發文「CCC編輯部在今日正式解散」，貼文一出立刻引發議論，向來關注動漫產業的賴品妤也在今日PO文飆罵「文策院騙殺台漫」、「承諾不斷跳票」。

▲《CCC創作集》在臉書發文宣告編輯部解散。（圖／翻攝自Facebook／CCC 創作集）

文策院今（30）為此緊急召開記者會表示，目前仍持續與這幾位編輯同仁討論可進行的合約方案；同時也提供可與各方漫畫編輯人才合作的方案，期待能更擴大《CCC創作集》的公共性，也為創作者與編輯人才，開創更開放的合作方式，並持續擴大主題性戰略漫畫題材的開發。

文策院董事長丁曉菁說明，現在已跟原有的20位漫畫家簽約繼續創作，還有議約中尚未簽約的14位漫畫家，昨日已進行一對一的說明，並排訂5月6日連同20位簽約的漫畫家進行合約說明會，將針對稿費條件不變、智慧財產權與作品經紀權歸屬於作者，並由文策院支付編輯費用，以優於原合約的方向研議。

另外，文策院草創期已經網羅2位CCC 創始資深編輯部同仁加入文策院工作團隊，並與6位責任編輯、2位數位平台經營同仁，以專案計劃定期合約方式合作。原計畫到期前，文策院於3月26日協調專案預算，並規劃辦公空間，同時展開和編輯部8位定期合約的編輯群，進行續約相關行政作業。

她也提到，文策院原先在松山文創園區辦公空間不夠，同仁也分散各處，8位夥伴一直以外租辦公室來因應，但空間的距離除了讓業務溝通比較困難，也較容易發生誤解和隔閡，在文策院進入新址，希望這些問題能解決。

而4月以來，文策院持續朝著能與8位編輯順利續約的方向進行溝通，邀請8位夥伴參與明年度方案的規劃討論。不過在協調過程中，有編輯曾提出希望不要進文策院辦公室工作，因此文策院也規劃出「自由編輯」接案方式，以承攬合約的方式、繼續與原漫畫家合作。

▲文策院屆董事長丁曉菁。（資料圖／文化部提供）

丁曉菁也澄清，昨晚《CCC創作集》臉書宣布編輯部解散的消息，並非由文策院發布，而是由外部合作夥伴發布，「但我們並不想要解散編輯部，我們希望繼續努力，這才是最希望達成的結果」。

為了讓《CCC創作集》營運不再因計畫預算的期限而受限，文策院表示已積極與漫畫家、漫畫編輯、漫畫出版等各方產業界辦理諮詢會議；除了廣納漫畫界的意見外，藉由更細緻的討論，讓《CCC創作集》能有更長久的方案，免於受預算期限影響，相關方案在獲本院董事會同意後，預計於下半年正式公布，辦理公開說明會說明。

文策院表示，對於在各時期加入的CCC編輯部人才多年的貢獻、共同打造出公共性與國家文化品牌，表示感謝。除了持續提供可與各方漫畫編輯人才合作的方案，期能更擴大《CCC創作集》的公共性，也為創作者與編輯人才，開創更開放的合作方式，並持續擴大主題性戰略漫畫題材的開發，一起創造台漫長遠的未來。

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