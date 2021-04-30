　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

漫畫圈錯愕！CCC創作集宣告編輯部解散　文策院澄清：非主管發布

▲▼《CCC創作集》連載平台（圖／翻攝自《CCC創作集》連載平台）

▲文策院說明《CCC創作集》的下一步。（圖／翻攝自《CCC創作集》連載平台）

記者林育綾／台北報導

台灣指標漫畫平台《CCC創作集》昨29日晚間突然在臉書PO文宣告「編輯部正式解散」，引發漫畫圈震撼，顯示出團隊與主管機關文策院的協議破局。文策院今（30）為此緊急召開記者會，董事丁曉菁也澄清，該粉專貼文並非文策院主管發文，而是由外部合作夥伴發布，「但我們並不想要解散編輯部」。

《CCC創作集》最早是國科會「數位典藏國家型計畫」成果之一，以台灣歷史文化為素材，轉化為漫畫史料並數位化。2012年該計畫結束後，又經歷過民間出版社發行、停刊，後續又由文化部補助復刊發行；2019年轉由文策院接手後，去年6月停止發行實體刊物，8月起全面數位化，改為線上平台，是孵育國內創作者、生產原創漫畫內容的重要平台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但今年2月起，頻頻傳出因文策院預算及管理等問題，《CCC創作集》將中止計畫、裁員、解散消息，文策院3月起再三對外澄清「都是誤傳」，更承諾「不但不會中止CCC創作集平台的計畫，還會擴大規模」。

不過《CCC創作集》昨29日突然在臉書發文「CCC編輯部在今日正式解散」，貼文一出立刻引發議論，向來關注動漫產業的賴品妤也在今日PO文飆罵「文策院騙殺台漫」、「承諾不斷跳票」。

▲▼《CCC創作集》在臉書發文宣告編輯部解散。（圖／翻攝自Facebook／CCC 創作集）

▲《CCC創作集》在臉書發文宣告編輯部解散。（圖／翻攝自Facebook／CCC 創作集）

文策院今（30）為此緊急召開記者會表示，目前仍持續與這幾位編輯同仁討論可進行的合約方案；同時也提供可與各方漫畫編輯人才合作的方案，期待能更擴大《CCC創作集》的公共性，也為創作者與編輯人才，開創更開放的合作方式，並持續擴大主題性戰略漫畫題材的開發。

文策院董事長丁曉菁說明，現在已跟原有的20位漫畫家簽約繼續創作，還有議約中尚未簽約的14位漫畫家，昨日已進行一對一的說明，並排訂5月6日連同20位簽約的漫畫家進行合約說明會，將針對稿費條件不變、智慧財產權與作品經紀權歸屬於作者，並由文策院支付編輯費用，以優於原合約的方向研議。

另外，文策院草創期已經網羅2位CCC 創始資深編輯部同仁加入文策院工作團隊，並與6位責任編輯、2位數位平台經營同仁，以專案計劃定期合約方式合作。原計畫到期前，文策院於3月26日協調專案預算，並規劃辦公空間，同時展開和編輯部8位定期合約的編輯群，進行續約相關行政作業。

她也提到，文策院原先在松山文創園區辦公空間不夠，同仁也分散各處，8位夥伴一直以外租辦公室來因應，但空間的距離除了讓業務溝通比較困難，也較容易發生誤解和隔閡，在文策院進入新址，希望這些問題能解決。

而4月以來，文策院持續朝著能與8位編輯順利續約的方向進行溝通，邀請8位夥伴參與明年度方案的規劃討論。不過在協調過程中，有編輯曾提出希望不要進文策院辦公室工作，因此文策院也規劃出「自由編輯」接案方式，以承攬合約的方式、繼續與原漫畫家合作。

▲▼ 文化內容策進院（文策院）第一屆董監事會，將由文化部政務次長丁曉菁卸任次長職務，轉任為文策院第一屆董事長。（圖／文化部提供）

▲文策院屆董事長丁曉菁。（資料圖／文化部提供）

丁曉菁也澄清，昨晚《CCC創作集》臉書宣布編輯部解散的消息，並非由文策院發布，而是由外部合作夥伴發布，「但我們並不想要解散編輯部，我們希望繼續努力，這才是最希望達成的結果」。

為了讓《CCC創作集》營運不再因計畫預算的期限而受限，文策院表示已積極與漫畫家、漫畫編輯、漫畫出版等各方產業界辦理諮詢會議；除了廣納漫畫界的意見外，藉由更細緻的討論，讓《CCC創作集》能有更長久的方案，免於受預算期限影響，相關方案在獲本院董事會同意後，預計於下半年正式公布，辦理公開說明會說明。

文策院表示，對於在各時期加入的CCC編輯部人才多年的貢獻、共同打造出公共性與國家文化品牌，表示感謝。除了持續提供可與各方漫畫編輯人才合作的方案，期能更擴大《CCC創作集》的公共性，也為創作者與編輯人才，開創更開放的合作方式，並持續擴大主題性戰略漫畫題材的開發，一起創造台漫長遠的未來。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
17歲狠毒嫩妻抓到了！撂9行刑者槍抵頭狂K逼離婚　他為小孩拒
超強！主計總處：今年Q1經濟成長率8.16％　10年新高
《料理之王2》5/14登場　聯名料理包首亮相
才新婚「老公愛的是男人」...3年狂做人！她偷避孕悔了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

煮泡麵沒蛋了！他突冒idea「加這1樣」發現新天地：彷彿吃到蛋花

太魯閣善款最快下週發！罹難扶助金增至1800萬、傷者最高1200萬

考驗眼力跟智商！她曬小一弟神筆跡「倒著寫」　網驚：是個人才

諾富特染疫員工足跡現況曝！中壢車站大消毒　四海遊龍也中槍

4／15至4／28赴諾富特「機組員匡列隔離」！一般民眾自我健康監測14天

漫畫圈錯愕！CCC創作集宣告編輯部解散　文策院澄清：非主管發布

這間咖啡店在等一個人　闆娘想報救命恩：讓我能再照顧貓孩子

取貨時「店員問這1句」他超困擾！　過來人爆共鳴：我哪知道

案1112染疫阿伯舞場待4.5小時！119名接觸者採檢結果出爐

諾富特染疫員工曾搭公車到中壢火車站！台鐵緊急回應了

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

田馥甄「溜滑板慘跌重摔」：惜肉如金！　見陳珊妮忍不住狂笑...告狀「她很誤事」

一秒偽出國！「星展新加坡歡樂城」盛大展開 好吃、好玩又好拍

80kg比人高獒犬每天找郵差討摸　巨手趴柵欄等約會❤網：好想抱

Selina演媽「拒請教Ella」：她當成那樣！　演鬼片自己卻超怕..曝Hebe「想看笑話」

羅志祥「我真的受夠了」掀「八卦之亂」！　被罵上熱搜第一…工作人員回應：他很無奈

煮泡麵沒蛋了！他突冒idea「加這1樣」發現新天地：彷彿吃到蛋花

太魯閣善款最快下週發！罹難扶助金增至1800萬、傷者最高1200萬

考驗眼力跟智商！她曬小一弟神筆跡「倒著寫」　網驚：是個人才

諾富特染疫員工足跡現況曝！中壢車站大消毒　四海遊龍也中槍

4／15至4／28赴諾富特「機組員匡列隔離」！一般民眾自我健康監測14天

漫畫圈錯愕！CCC創作集宣告編輯部解散　文策院澄清：非主管發布

這間咖啡店在等一個人　闆娘想報救命恩：讓我能再照顧貓孩子

取貨時「店員問這1句」他超困擾！　過來人爆共鳴：我哪知道

案1112染疫阿伯舞場待4.5小時！119名接觸者採檢結果出爐

諾富特染疫員工曾搭公車到中壢火車站！台鐵緊急回應了

通知高齡駕照更換　需3個月內完成換證

跟進廁所被忽視！貓主子委屈「頂腳邊」刷存在感　翻肚求摸摸

手機門號＋身分證號＋健保卡號身分認證　報稅不用等

貓同事趴客人孕肚　牠聽到「有寶寶要輕輕的」秒折手手：收到！

少女KTV陪酒8男！喝吐血「3hrs後跳江身亡」　曾打電話向男友求救

王柏融機會來了！火腿3球員確診　外野戰力拉警報

孩童失依成「透明人」　女主播張齡予當志工淚崩

黑鯊4完整開箱實測：高CP值遊戲手機的好與壞

高雄8旬婦迷路呆坐清潔隊「找姪子」　警挨家挨戶助她平安返家

國民黨抗議日本排核廢水　總統府：政治操作無助台日合作關係

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

生活熱門新聞

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

案1120「重症陽性」威脅社區　未來3週關鍵

比香菜可怕100倍！光看圖網秒喊：我會吐

環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！妹頭全裸自拍貼IG

諾富特主管染疫　急追4種人匡列

快訊／染疫諾富特員工足跡曝光！

快訊／台鐵軌道遭入侵　「有人跑出來撞火車」

快訊／再增3例本土！全是諾富特員工確診

女神挺瑞莎：「台灣體邪當米蟲才是常態」

12天前發病！染疫諾富特飯店房務住進加護病房

才新婚「老公愛的是男人」！她偷避孕悔了

蟑螂直接吞！她嫁台9年被家暴「住豬舍改建屋」

更多熱門

相關新聞

傳言《CCC創作集》停運　文策院聲明

傳言《CCC創作集》停運　文策院聲明

《CCC創作集》堪稱孵育台灣漫畫家、練功升級的重要平台，並受到政府的補助支持，2019年起由文策院執行，不過前陣子傳出該平台即將中止運作，引發台漫圈一陣恐慌與反彈，文策院今（26）日急發聲明，針對相關傳言說明，強調停止營運的各種輿論或揣測「都屬誤傳」。

「文創升級貸款」不限年齡申請

「文創升級貸款」不限年齡申請

漫畫家恐慌CCC創作集中止　丁曉菁說明

漫畫家恐慌CCC創作集中止　丁曉菁說明

台灣首座「醫院實景攝影棚」亮相

台灣首座「醫院實景攝影棚」亮相

還原天橋上的魔術師場景！VR展開跑

還原天橋上的魔術師場景！VR展開跑

關鍵字：

文策院CCC創作集

讀者迴響

熱門新聞

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

台中女高中生遭撞死　司機：只有2個選擇

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

張誌家宣告「職業生涯」再起！　12年沒碰棒球現況曝光

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

AV女優慘遭性侵　精神崩潰網擔心

房東要她搬離　房客超狂反擊

肯德基限時3天「1元吃蛋撻」

更多

最夯影音

更多
蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎
救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面