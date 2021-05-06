11刀砍死好友！台中男「扮目擊者」報警…1原因認了殺人：睡不著

▲▼台中男殺了朋友還假裝自己是目擊者報案，下場遭判刑18年。（資料圖／民眾提供，下同）

記者戴若涵／台中報導

台中一名許姓老翁與張姓友人時常為了養雞、賣菜等事發生爭執，2020年5月間2人再度發生衝突，不料，許男竟持鐮刀朝張男一路追砍11刀，見對方失血過多倒在大石頭上，才假裝是目擊者到超商請店員報案。雖然許男矢口否認犯行，但一審勘驗各項事證後，將他判刑18年，案經上訴，許男坦承殺人，表示自己每天都睡不著，求法官輕判，日前判決出爐。

判決指出，許男與張男同在台中市東勢區大甲溪畔一處農地工作，但兩人時常因種菜、養雞等事意見分歧，張男還曾用不雅字眼辱罵許，2人因此心生嫌隙。張男2020年5月2日上午9時許，再度出言辱罵許男。氣得許男隔日凌晨便從家中帶鐮刀到農地埋伏，上午7時35分一見到張男現身便上前理論，雙方一言不合吵了起來，許男一怒之下持刀追砍張男11刀。許男見張男倒在大石頭上，隨即將鐮刀藏起來，換鞋後才騎著腳踏車到附近便利超商請店員報警處理，但張男仍因失血過多送醫宣告不治。

雖然張男否認殺人，辯稱自己看到張男全身是血，事發當時「是為了除草才帶鐮刀到農地，當天我持鐮刀在雞寮旁除草，之後與張男爭吵，張很用力把我推倒，之後發生的事情我就不記得了，等到我清醒時，張男已經坐在大石頭上流血，我就趕快騎腳踏車去便利商店，請店家叫救護車及報警，我不知道他的傷怎麼造成的」。

但檢方透過其他證人所述的時序、許男衣物沾染血跡的方式，認定他犯罪嫌疑重大，依殺人罪將他起訴。台中地方法院勘驗各項事證後，不採信許男的說詞，依殺人罪將他判刑18年。

案經上訴台中高分院，許男翻供表示，「先前不是我不承認，很好的朋友死在我手上，我每天都睡不著，我每天早上5點都會到農地，案發當天不是去埋伏，也沒有藏鐮刀」他認為原審判太重，希望法官能判輕一點，但二審認為，原審量刑並無違誤，將他的上訴駁回。