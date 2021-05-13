雲端最前線／2天爆23例本土「高峰還沒來」？台股狂殺失守萬六！

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國內疫情嚴峻，連兩日共增23例本土個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣布「六大防疫措施」；總統蔡英文今也將召開國安高層會議，就疫情發展及防疫部署再行全面檢視。面對本土個案陸續爆出，有專家憂心國內進入危險期，高峰期恐還沒來？《雲端最前線》13日邀請中華民國醫師公會全聯會發言人羅浚晅及資深財經專家黃世聰，與主持人楊文嘉深度探討。

▼台北市萬華區大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）



台灣疫情警戒已升至第二級，距離升至「第三級」警戒只差一起群聚案例，而連日新增的23例本土個案，分屬宜蘭遊藝場群聚、獅子會群聚，以及萬華茶室工作者、基隆染疫婦共3人感染源不明。不過，陳時中今早受訪透露「升三級的可能性變小了」，疫情慢慢有點輪廓，「蘆洲、宜蘭和諾富特病例，基因定序完全一樣」，蘆洲群聚的病例也與萬華病例找到連結，估計是一連串的傳播鏈。

另一方面，疫情升溫引爆台股恐慌賣壓，昨日盤中慘跌1417點，寫下史上盤中最大跌點；尾盤以下跌680點作收，仍創史上第二大跌點，收盤指數為15902點，成交值7727億元再度寫下天量。面對民眾恐慌心理，行政院昨則信心喊話，台灣經濟基本面良好，國安基金將持續密切注意市場相關動態及影響。

疫情升溫，也讓「普篩」聲浪再起。新北市長侯友宜向中央喊話，建議針對高危險區進行普篩；國民黨主席江啟臣昨也呼籲，應該進一步檢視目前篩檢量能、精準擴大篩檢，儘速找出隱形傳播鏈。陳時中則對此回應，普篩只會讓情況更亂，但「擴大篩檢」是必要的，要擴大區隔、檢疫，並強化圍堵效益，要大家一起動員。更多精彩內容，1200登上《雲端最前線》一同說分明。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。