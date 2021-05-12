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快訊／福泰防疫旅館爆混居！侯友宜證實：新北駁回申請反被中央徵用

記者羅婉庭／新北報導

國內本土案例暴增！國民黨籍立委陳玉珍12日質詢時指出，新北萬里福泰飯店的14到18樓為集中檢疫所，但13樓以下的住戶卻不知情。新北市長侯友宜下午受訪指出，該處曾2次申請防疫旅館遭新北駁回，今年1月中央直接徵用為集中檢疫。

▲翡翠灣渡假飯店。（圖／福泰飯店集團提供）

▲翡翠灣渡假飯店。（圖／福泰飯店集團提供）

陳玉珍爆料，接獲摘星樓住戶陳情，福泰飯店在未告知、未取得摘星樓住戶同意，偷偷地與衛福部簽約當集中檢疫所，該爆料的住戶無奈表示「我們一再向衛福部反映，但衛福部都置之不理」。

摘星樓住戶向陳玉珍陳情指出，有件可能造成防疫破口的防疫旅館問題，但衛福部卻置之不理，新北市萬里區翡翠路17、18號的摘星樓是共構建築，1至13樓是一般住家（共586戶），14至18樓是福泰飯店（原福華飯店，去年底改名），整棟摘星樓從地下室到頂樓的衛浴通風管道是相通的。

摘星樓民眾向陳玉珍表示，福泰飯店在未告知、更沒取得1至13樓住戶同意下，偷偷地與衛福部簽約當集中檢疫所，以鄰為壑，這是華航諾富特的另一個翻版，但衛福部至今對他們的反應置之不理，各級政府單位互踢皮球，1922也都虛應故事，萬一造成社區感染，一定會比諾富特嚴重。

對此，侯友宜下午在視察新北宏匯廣場後受訪時指出，萬里摘星樓去年曾2度申請新北防疫旅館，但因為沒有獨立動線電梯，均被駁回申請，今年1月中央徵用後，由中央派駐保警總隊警力全部進駐、管理。他近一步指出，前段時間接獲居民反映發現混居狀況，由於該處為中央權責管理，立即責成衛生局長陳潤秋親自打電話給中央，希望聽進去所有居民的聲音。

新北副秘書長張其強說明，該棟建築共18樓2樓到14樓為一般住家，1樓、2樓與14樓到18樓為飯店，因為無法有獨立動線電梯才駁回。中央衛福部自今年1月20日起，依據傳染病防治法第53條，徵用為集中檢疫所至6月30日。

新北萬里的共構宅「摘星樓」，1至13樓為一般住家(共586戶)，14至18樓與部分的1、2樓和地下室是「翡翠灣福泰渡假飯店」(原名：翡翠灣福華渡假飯店) 。

▲▼侯友宜赴新莊視察宏匯廣場7樓美食街。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼侯友宜赴新莊視察宏匯廣場防疫措施。（圖／記者羅婉庭攝）

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