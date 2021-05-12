陳時中稱「上班不算室內5人聚會」　網轟：病毒是會自己分辨？

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心今（12）日宣布新增16例本土病例，創單日歷史新高，不少民眾也擔心，若警戒升至第三級，按照規定室內只能容納5人，那該如何上班？對此，陳時中釐清，規定「指的是聚會，並非辦公場所」。消息一出，立刻引起許多網友批評，「難道病毒自己會分辨你是聚會，還是上班？」

▲本土疫情拉警報！（圖／疫情指揮中心提供）

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有記者在今防疫記者會上向陳時中提問，按照「假若未來真的升至三級警戒，是否就無法上班？」對此，陳時中解釋，若企業能夠及時做好相關準備，是最好的，而室內5人的規定，針對的是聚會，而不是辦公場所。

▲網友質疑，陳時中對於「辦公場所非室內聚會」的說法。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

針對陳時中的「公司上班並非室內聚會」的說法，有不少網友在批踢踢八卦板上痛批，「病毒自己是會分辨？」、「以後字典內應該能查到，聚會的定義不包含上班上課」、「尖峰時間的捷運車廂算嗎？」、「茶店不算群聚？上班不算聚會？」、「病毒會在上班開會時自動減弱傳染力」、「病毒會在你沒上班才感染你」、「病毒很狡猾，遇到老闆會轉彎」。不過也有網友持不同看法表示，「聚會接觸到不常接觸的人，出事會抓不到，所以還是有差吧！」

台灣自疫情爆發以來，從未進入第三級警戒，一旦升級，不僅外出時要全程戴口罩，也要停止室內5人以上、室外10人以上聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療公務所需之外，其餘營業及公共場域關閉。營業及公共場域也要落實戴口罩和維持社交距離。

▲疫情警戒標準及因應事項。（圖／指揮中心提供）