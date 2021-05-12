快訊／侯友宜：中央宣布前　新北已超前準備「防疫旅館擴增607間」　

記者楊蕓／新北報導

國內新冠肺炎疫情大爆發，12日新增16例本土個案，創單日新高。新北市府下午14點召開內部會議定調應變措施，新北市長侯友宜表示，在中央還沒宣布要擴充，新北已經超前準備好要增加防疫旅館，目前共1079個房間，「短期會擴增607間」。

侯友宜表示，即日起強化二級警戒，八大特殊娛樂行業及網咖、電子遊戲場全部暫停營業，以及運動中心、文化場館、活動中心、圖書館全部關閉。另外，目前新北市防疫旅館有11間，共1079個房間，「短期會擴增607間」，已經盤點好，侯友宜表示，在中央還沒宣布要擴充，新北已經超前準備好要增加防疫旅館，居家隔離人數會越來越多，必須做好準備。

繼指揮中心11日有6名本土確診找不到感染源後，今天包括北北基、宜蘭再傳出有人染疫，足跡延伸至高雄，指揮中心12日宣布，再增16例本土病例，還有1例調查中，本土病例再創單日歷史新高。

新北市上午已發布新一波重要活動調整，包括即日起至6月8日新北校園全部不開放，鄰里活動全部取消，防疫旅館加強檢查，加強為一個月2次，五股、三重、中和、永和展開大規模清消。

侯友宜表示，如果疫情不斷往上升溫，爆發大型社區感染或出現跨區社區感染，中央會有應變升級準備，新北目前已不是只有二級，已做好三級警戒整備，如果社區感染無法控制，該封鎖、該超前部署該做就要做。

侯友宜說，他不斷呼籲不能無視全球疫情，台灣無法置身度外，阻絕於境外是最重要關卡，從諾富特事件就可知道，政府在阻絕境外這塊有待加強，後續疫調後找不到感染源，這就是社區感染的開始，更是社區感染爆發的徵兆，當社區感染案例一個個出現，就是社區群聚大爆發正在進行中。

▲新北市長侯友宜召開臨時應變會議。（資料照／記者羅婉庭攝）