技嘉捧台諷陸遭抵制　股價連2天重挫「跌停鎖死」

▲技嘉股價連兩天重摔 。（圖／翻攝 奇摩股市）

記者任以芳／綜合報導

科技大廠技嘉（2376）大陸微博官網日前宣傳內文稱，「不同於其他品牌，選擇低成本、降低質量的方式請中國代工製造」，遭到大陸網友抵制，還被「共青團中央」官方微博點名。受到台股利空衝擊下，技嘉股價連兩天重摔18.7%。

▲技嘉微博官網諷刺大陸製造 。（圖／翻攝 技嘉微博官網）

針對大陸官網宣傳內文強調台灣製造，並且有貶低大陸意味。技嘉昨11日火速危機處理，發文致歉「我司官網發布的部分文字內容與事實嚴重不符，係公司內部管理不善所致。」但在大陸販售的產品疑被天貓、京東等電商平台下架。

▲技嘉（2376）公關危機今12日開盤跌停鎖死。（圖／翻攝 網路）

技嘉昨11日上午股價幾度跌停，午後跌停鎖死。今開盤在利空衝擊下，股價一開盤再度打入跌停鎖死，委賣張數高達9000張，連兩天股價摔掉18.7%。

另外，同屬三大板卡廠華碩( 2357 )、微星( 2377 )今早盤都小漲。其中，微星股價早盤一度拉升到177元，盤中回跌重挫至160.50元；華碩早盤上下震盪，短暫拉升到374元，盤中回跌至342元。

總體來看，據板卡廠公告4月業績，在挖礦效應以及市場缺料而供不應求之下，各廠衝出亮麗行情。其中，技嘉打破歷史紀錄，後續行情看漲。從基本面看，在虛擬貨幣等浪潮下，技嘉顯示卡需求大增，光是4月合併營收年增79%至110.47億元。