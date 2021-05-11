技嘉官網稱「不選擇低質量中國製造」　被陸網抵制、電商也下架！

記者蔡紹堅／綜合報導

科技大廠技嘉（GIGABYTE）的大陸官網日前被發現以「不同於其他品牌，選擇低成本、降低質量的方式請中國代工製造」宣傳，遭到大陸網友抵制，還被「共青團中央」官方微博點名，產品也疑似已被天貓、京東等電商平台下架。對此，技嘉11日下午緊急致歉，表示「我司官網發布的部分文字內容與事實嚴重不符，系公司內部管理不善所致。」

根據陸媒報導，技嘉在官方網站的宣傳文字指出，「堅持台灣製造，質量嚴格控管。不同於其他品牌，選擇低成本、降低質量的方式請中國代工製造，技嘉致力於打造卓絕且高性能的零組件和筆記本電腦。」

該段文字11日被截圖上傳至微博，很快引起大批網友不滿，揚言抵制，連「共青團中央官方」微博也發文點名，表示，「技嘉，誰給你這麼大勇氣！」大陸電商平台天貓、京東也疑似將技嘉的所有產品都下架。

對此，技嘉11日下午緊急致歉，表示「日前我司官網發布的部分文字內容與事實嚴重不符，系公司內部管理不善所致，對此給大家帶來的不適我司致以誠摯的歉意，同時也感謝廣大玩家用戶對我司的關注。」

技嘉強調，「在中國大陸開展業務已有20多年，對於此次的不當言論會深刻檢討並進行整改動作以符合國家原則。技嘉將加強內部管理和培訓，確保所有員工都意識到問題並給予重視。」