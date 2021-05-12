快訊／中永和、五股、三重即刻起全區大消毒　新北校園全部不開放

▲侯友宜主持疫情應變會議。（資料照 ／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

近日本土案例增加，雙北升級防疫，新北市12日上午召開疫情應變會議，發布新一波重要活動調整，即日起至6月8日新北校園全部不開放，鄰里活動全部取消，防疫旅館加強檢查，加強為一個月2次，五股、三重、中和、永和大清消。

畢業典禮改線上，鎖住校園安全。親子館、銀髮俱樂部1.0~4.0含社區關懷據點，暫停開放。餐廳用餐一律實聯制，非特定對象併桌，使用隔板保持適當間隔，沒有隔板就採梅花座，做不到就外帶。

宗教活動延期或縮小規模，共餐採梅花座、隔板或外帶；全市藝文場館121處，持續強化實聯制、量額溫、手部消毒防疫措施，降低各空間容留人數，加強環境清消頻率。演藝廳及表演廳活動全部取消或延期，計有5場室外活動及10場室內活動取消或延期。圖書館全部採梅花座或間隔座，兒童説故事活動取消。

此外，北海岸時尚藝術季停辦，延後日期未定；529新北我愛狗寵物日停辦，將延後至9月25日辦理；春茶產地展售會停辦，所有活動視疫情延後辦理。

6／8前，新北市國民運動中心、運動聚點、游泳池及健身房使用人數進行減半，運動器材規劃間隔使用，兒童遊戲室、棋藝閱覽室暫停使用。團體課程維持社交距離、量體溫、消毒、實聯制及非運動時戴口罩。

蘆洲、新莊、五股、三重等4區社大教學點、樂齡中心即日起至6/8停課並辦理退費。5月15、16國中會考不開放家長看考場及陪考；國小(5/30)、國中(6/5)、高中(6/6)教師甄試不開放事先看考場及當日陪考，全程配戴口罩，設置隔離備用考場。

